خطر ليريكا

هي محاولة مني و من صديق لي لعمل فيديو موضوعه عن المخدر الذي غزى شوارعنا بشكل جد ملحوض.
مونتاج الأخ عبد الغاني
و صوتي الخاص .
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الأمر أكبر مما تراه يا أخي . و له علاقة مباشرة مع " المال "سلام عليكم اهلا اخي و شكراا على الطرح الرائع
باختصار هادي سياسة جزائرية يغرقو في شبابنا يزطل شرب شراب ياكل دواا باش ميهدرش على حقه يولي كي تقوله لبلاد يقولك تخطي راسي و تفوت ...
الله يهديهم و يهدينا
شكرا أخي محمد@السلطانة
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