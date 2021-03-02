خطر ليريكا

ADEL ARK

ADEL ARK

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 جوان 2008
المشاركات
4,216
النقاط
159
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
هي محاولة مني و من صديق لي لعمل فيديو موضوعه عن المخدر الذي غزى شوارعنا بشكل جد ملحوض.
مونتاج الأخ عبد الغاني
و صوتي الخاص .

إن أعجبكم المقطع اتمنى الاشتراك في قناته كدعم له

 
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:: مؤهل للإشراف ::منتدى الخدمة الوطنية
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
709
النقاط
31
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
قال ADEL ARK:
هي محاولة مني و من صديق لي لعمل فيديو موضوعه عن المخدر الذي غزى شوارعنا بشكل جد ملحوض.
مونتاج الأخ عبد الغاني
و صوتي الخاص .

إن أعجبكم المقطع اتمنى الاشتراك في قناته كدعم له

إضغط للتوسيع...
سلام عليكم اهلا اخي و شكراا على الطرح الرائع
باختصار هادي سياسة جزائرية يغرقو في شبابنا يزطل شرب شراب ياكل دواا باش ميهدرش على حقه يولي كي تقوله لبلاد يقولك تخطي راسي و تفوت ...
الله يهديهم و يهدينا
 
ADEL ARK

ADEL ARK

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 جوان 2008
المشاركات
4,216
النقاط
159
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
الأمر أكبر م
قال ڄۚــۏڪــﯡڧ:
سلام عليكم اهلا اخي و شكراا على الطرح الرائع
باختصار هادي سياسة جزائرية يغرقو في شبابنا يزطل شرب شراب ياكل دواا باش ميهدرش على حقه يولي كي تقوله لبلاد يقولك تخطي راسي و تفوت ...
الله يهديهم و يهدينا
إضغط للتوسيع...
الأمر أكبر مما تراه يا أخي . و له علاقة مباشرة مع " المال "
هم لا يهتمون فعليا لرد فعل الشباب و لا يجعلون اامخدرات سبيل لايقاف مطالبنا . هناك أساليب أخرى أكثر نجاعة . . قصة المخدرات كلها مال ثم تبييض أمول ثم خروجها الى حسابات خارج الوطن
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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2,061
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الجزائر الحبيبة
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ADEL ARK

ADEL ARK

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 جوان 2008
المشاركات
4,216
النقاط
159
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
@السلطانة
@الامين محمد
@Soumia hadj mohammed
@Asseli Queen
@اميرة المدائن
@sanaya
@خووخه
@ONjINE
@هدى النور
@MARYTA
@منى كريم
@randa.hac
@ناصر dz
@Golden Man
@إلياس
@الطيب الجزائري84
@سعد606
@space-cowboy
@Andy_Delort
@أمير جزائري حر
@ALIGSM
@Chicobustan
@فريد أبوفيصل
@خديجة ph
@Skor m@k
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@ليليا مرام
@*amani*
@ملكة زوجي
@جليلوس
@الوهم
@ماغيكاي تشان
@سكون الفجر
@Rayhan
@ADEL ARK
القائمة كوبي كولي و الدعوة عامة
إضغط للتوسيع...
شكرا أخي محمد
 
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