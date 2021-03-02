خطر ليريكا

قال ڄۚــۏڪــﯡڧ: سلام عليكم اهلا اخي و شكراا على الطرح الرائع

باختصار هادي سياسة جزائرية يغرقو في شبابنا يزطل شرب شراب ياكل دواا باش ميهدرش على حقه يولي كي تقوله لبلاد يقولك تخطي راسي و تفوت ...

الله يهديهم و يهدينا ​ إضغط للتوسيع...

الأمر أكبر مالأمر أكبر مما تراه يا أخي . و له علاقة مباشرة مع " المال "هم لا يهتمون فعليا لرد فعل الشباب و لا يجعلون اامخدرات سبيل لايقاف مطالبنا . هناك أساليب أخرى أكثر نجاعة . . قصة المخدرات كلها مال ثم تبييض أمول ثم خروجها الى حسابات خارج الوطن