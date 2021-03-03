فهرس التكريمات الشهرية 2021

بسم الله السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة احبتي و اخواني عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم...