طريقة عمل فهرس لسلسلة من اجزاء عبارة عن (ردود فقط)

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 18.4K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,851
- الحلول المقدمة
- 6
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
سواء لعمل فهرس داخل موضوع مشكل من ردود متتالية
او جعل كلمة تحوي رابط يحولك الى مكان اخر ويسمى
مثلا: أنت هنا
مشاهدة المرفق Fahrass4algeria.mp4
او جعل كلمة تحوي رابط يحولك الى مكان اخر ويسمى
مثلا: أنت هنا
مشاهدة المرفق Fahrass4algeria.mp4
آخر تعديل: