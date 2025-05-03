طريقة عمل فهرس لسلسلة من اجزاء عبارة عن (ردود فقط)

بارك الله فيك على هذي الأفكار لتطوير المنتدى



عندي فكرة طبقتها في منتديات سابقة لما كنت إداري فيها وتشبه تقريبا فكرتك



تفتح مثلا قسم أو موضوع وكل المتواجدين من أعضاء والطاقم الإداري ينشروا فيهم روابط مواضيعهم لتسهيل البحث عن موضوع الأعضاء





وفكرة أخرى تجمعوا روابط مواضيع كل قسم وتحطوهم كفهرس في موضوع وتثبتوه هكذا يسهل البحث أكثر على المواضيع



عندي بزاف أفكار نحطها في وقت لاحق