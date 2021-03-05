تعقيب كرهتلي حياتي بغيت نطلق

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
698
النقاط
51
السلام عليكم
خاوتي العزاز نتمنى تكونوا قاع بخير
قريت ردودكم واحد بواحد بارك الله فيكم جميعا
كيما حكيتلكم وراه زاد الحال وتطورت الاوضاع وتفاقمت المشاكل بيني وبين زوجتي
وصلت وين ختها تعايرنا تقولينا ملقطين يا خوتي والله ماقديت نزيد نتحمل راني رحت خرجتلها قضية رجوع
وهي امام الجماعة قالت مانوليش يالوكان بداري وحدي انا مانعيشش معاه هادا
جات وجا معاها بوها وخالها وختها ودات قاع قشها بقا فراشها برك ... وبغات دير قضية اهمال عائلي دروك فهموني هادي واش باغية بالضبط
ياخي قلتلها ارواحي نتطالقو بالتراضي وكل واحد يروح في طريقو ماحبتش واش راهي باغية كتر انا مافهمتش مخي حبس
ادعولي ربي يسلكني من هاد العايلة ومنها ومايعيشش ولدي في وسط عائلي مريب كيفهم ... مررولي حياتي
 
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