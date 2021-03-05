السلام عليكم

خاوتي العزاز نتمنى تكونوا قاع بخير

قريت ردودكم واحد بواحد بارك الله فيكم جميعا

كيما حكيتلكم وراه زاد الحال وتطورت الاوضاع وتفاقمت المشاكل بيني وبين زوجتي

وصلت وين ختها تعايرنا تقولينا ملقطين يا خوتي والله ماقديت نزيد نتحمل راني رحت خرجتلها قضية رجوع

وهي امام الجماعة قالت مانوليش يالوكان بداري وحدي انا مانعيشش معاه هادا

جات وجا معاها بوها وخالها وختها ودات قاع قشها بقا فراشها برك ... وبغات دير قضية اهمال عائلي دروك فهموني هادي واش باغية بالضبط

ياخي قلتلها ارواحي نتطالقو بالتراضي وكل واحد يروح في طريقو ماحبتش واش راهي باغية كتر انا مافهمتش مخي حبس

ادعولي ربي يسلكني من هاد العايلة ومنها ومايعيشش ولدي في وسط عائلي مريب كيفهم ... مررولي حياتي