صباح الخير عليكم خاوتي

جيت ليوم نفرغ قلبي بسكو غادي نطرطق

ونتمنى لي يشوف ولا يسمع حكايتي ينصحني يدعيلي راني في أمس الحاجة للدعاء

انا بغيت وحدة وبغاتني الحق تاع ربي استمرت علاقتنا لمدة عامين وتزوجنا فالصيف وراه عندي 5 اشهر قريب تاع زواج وزوجتي بالحمل هذه الفترة صراحة كنا عايشين غايا ماشفت منها غير كل خير وكل ما يسر الخاطر كانت محترمتني ومحترمة اهلي كأي كنة تجي لدار غير دارهم راكم تعرفو الحالة كيفاش

لحد الآن كلش راه ماشي لاباس .... مرت ثلاثة اشهر على زواجنا وديتها لدارهم تضيف راكم تعرفو عروسة بعيدة على دارهم كيفاش تبانلها وكيفاش تتوحشهم وقاع تفاهمنا نخليها تقعد شهر ونرجع نديها وهنا بدأت التغيرات تحدث لها .. وليت نعيطلها تقيسلي الكلام وداركم ومنا ومانعرف واش قلت معليش راهي تتوحم مانديرش عليها ... كملت المهلة تاع شهر عيطتليها باش نجي نديها قاتلي مانرجعش لديك الدار وراهي تبانلي كي الحبس وكرهتلي حياتي وندمتني على نهار لي تزوجتك فيك ومانعرف واش انا وتلفتلي واش درت ليها حتى تعاملني بهاد الطريقة .... دابزنا في التليفون ورانجا بيناتنا الوالد وراح معايا جابها طريق كاملة ماشافت فيا ماعرفتني كي داير معليناش وصلنا بخير ولاباس .... فديك الليلة لقيتها تقيس فقشها وصوالحها زقيت عليها غاضتها عاودت لمت قشها وعيطت لدارهم يجو يدوها وعاودت رجعت غدوة من داك انا الضرب راه عليا بزاف قالك راهي تتوحم ماتعاندهاش وماتغلطش غلطت حياتك ساعفها ديرلها خاطرها خليها تخرج جنونها فيك وقلت معليش ... دروك ولات تقطعلي وتهدرلي في دارنا وتقولي مك وختك ودارولي وفعلولي ومانوليش عندك ضيعتلي حياتي ارسلي قشي وبعدني .... هادي واش ندير معاها بغيت نديرلها اهمال عائلي ولا نطلقها خلاص بسكو كرهت كرهتلي جد حياتي ماقديتش والله رايوو عليا واش ندير يا خاوتي ماتزيدوش عليا بالتعليقات السلبية