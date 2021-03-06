بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تبطل السحر ،تحصن العبد ،وتجلب الرزق ،وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأذكار

حصن المسلم من العين والحسد والسحر

القيام

يحقق لك ماعجز عقلك عن تصوره ،وأهل القيام أحباب الله وخاصته.

الفجر

يجعلك في ذمة الله

القرآن

يجعلك تشعر بالسلام النفسي ،والإطمئنان بوجود الله ورحمته معك ،وبأن كل شيئ هين مادمت في صحبة القرآن

الصلاة

تجعلك تشعر بالسلام الداخلي ،وأن الله دوما معك ،ف أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد، وكيف يستقيم قلبا لا يتكئ يوميا على إياك نعبد وإياك نستعين

الإستغفار

ينقى القلب ويجعله خالصا لله ،كما أنه يرسل السماء عليكم مدرارا

الصلاة على رسول الله

تفرج الهم وتحقق المستحيل

ذكر الله

ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولذكر الله أكبر، إن الله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين، فاذمروا الله كثيرا

الصدقة

تحقق المعجزات وتطفئ غضب الرب

الدعاء بيقين

يجلب لك ماتظنه محال فقط عندما تثق في ربك "إن تصدق الله يصدقك"

ربنا رحيم، ورحمته وسعت كل شيئ ،عودوا إليه ،فكل باب يغلق إلى باب ربك مفتوحا دوما .

ولله الحمد والشكر، ان شاء الله ربي يتقبل مني ومن الجميع.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"