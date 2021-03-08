موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا، يتصدر عمليات البحث اليومية في العالم العربي والإسلامي،

ويأتي ذلك مع قرب حلول الشهر المبارك لسنة 1442هـ، حيث يترقب الملايين من المسلمين

توقيت رؤية هلال لبشهر المعظم بسبب أهمية ومضاعفة الحسنات في أيام هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.

وفي هذا السياق، أوضح خبراء الفلك أن توقيت أول يوم شهر رمضان 2021 فلكيا

وأول ساعات هذا الشهر هجريا 1442، يأتي هذا العام في هذا التاريخ: 13-4-2021 وينتهي يوم 12-5-2021،

فيما أكدت الحسابات الفلكية أن عدد أيام سنة 1442 الهجرية حوالي 354 يومًا، وبهذا تعد سنة بسيطة.