معنى كلمة الملأ في القرآن الكريم :



1- وردت كلمة الملأ برسمها العادي 18 مرة في القرآن الكريم.



2- ووردت برسم مختلف ( الملؤا) 4مرات فقط في القرآن الكريم كله.



3- وتبين كلمة الملأ برسمها العادي أنهم هم غلبة أفواههم وأصحاب التلموذ وهم الملأ الذي يملأ العين



4-أما( الملؤا) برسمها المختلف فقد جاءت في القرآن الكريم فقط البطانة الأشد قربا من السلطان أو الحاكم وهم كبراء القوم ومستشاروا السلطان الذي يتذد في معظم الأحيان برأيهم.



5-ولقد جاءت حروف الكلمة مختلفة عن حروف كلمة (الملأ) حيث استبدلت الهمزة بحرف واو أعلاه الهمزة وهو ما يضخم معنى الكلمة بسبب أنهم بطانة السلطان ومستشاروه الأقربون .



6-ونرى ذلك في (ملأ) الملكة بلقيس حيث يذكر القرآن الكريم أنهم (الملؤا). قال سبحانه وتعالى :"قالت يا أيها الملؤا أفتوني في أمري" النمل 32



7- كذلك الحال ( ملأ) سيدنا سليمان فهو ملأ عظيم قادر أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه ... بل قبل أن يرتد إليه طرفه...لذا جاء هذا (الملأ) برسم مختلف.

وهو (الملؤا) ليبين عظمته وقوته.



8- أما الملأ العادي من قوم فرعون فقد ذكره سبحانه وتعالى في سورة الأعراف.

قال تعالى: " قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم". الأعراف109





والله أعلم .