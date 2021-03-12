lailad
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لا يُمكن لأحد أن يُحقق ثروة بالعمل من الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساءً! فهذا الأمر يجعل منك شخصًا عاديًا ولا يجعل منك مليونيرًا. هناك بعض الأشخاص الذين أدركوا هذه الحقيقة مُبكرًا وأرادوا أن يتحدوها من خلال الاحتيال على البنوك، والبورصات العالمية، أما أكثر أفكار الاحتيار ابتكارًا وإبداعًا فقد تم تنفيذها في الكازينوهات! ونظرًا لأن العاب سلوتس إلكترونية فهي تجذب اللاعبين الاحتياليين نظرًا لأنه لا توجد رقابة مُباشرة عليها من قبل أحد موظفي الكازينو، لذا فإن حوادث الغش التي تتم على هذه الألعاب أكبر بكثير من التي تحدث في العاب الروليت والعاب الطاولة الكلاسيكية الأخرى. ومن أهم الأسباب الأخرى التي تدفع المُحتالين إلى اختيار هذه الألعاب بالتحديد هو أنها تُقدم أرباحًا أكبر بكثير من العاب الكازينو الأخرى وبالأخص افضل العاب سلوتس على ar.slotsup.com/slots.
يُصمم المهندسون ماكينات القمار بشكلٍ دقيق للغاية لاستبعاد أي عمليات غش أو احتيال، كما أنها تكون مُصممَّة أيضًا ليَسهُل مُراقبتها ومُراجعتها مع تقديم تجربة لعب عالية الجودة أيضًا. ولكن ما الذي يُمكن أن يحدث إذا كان الشخص المُحتال هو أحد المهندسين العاملين على صناعة العاب سلوتس! هذا ما حدث في ولاية نيفادا حيث قام المهندس الأمريكي رونالد ديل هاريس بخداع ماكينات القمار لسنوات طويلة باستخدام شفرة خاصة، ولم يتم اكتشاف عملية الاحتيال إلا بعد أن حقق شريكه فوزًا كبيرًا في الكازينو بقيمة 100،000 دولار في عام 1995.
2. العملات المزورة
في أوروبا خلال العصور الوسطى كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بقَطْع جزء صغير من العملات الذهبية، ثم جمع هذه الأجزاء – على مدار سنوات – لتكوين سبيكة ذهبية! ومع ذلك فسرعان ما قامت الدول الأوروبية بتجريم هذه الممارسة ومُطاردة فاعليها. ولكن يبدو أنها لم تمُت حتى الآن! حيث أن محتالي الكازينو كانوا يستخدمون "عملات معدنية مُزورة" للاحتيال على ماكينات القمار! أشهر هؤلاء المُحتالين هو شخص أمريكي يُدعى لويس المُلقب بـ “The Coin”، فعلى مدار سنوات طويلة كان لويس يسرق القليل من الكازينو باستخدام العملات المُزورة إلى أن تم اعتقاله في عام 1998 وبعد 8 سنوات من السجن خرج ليستكمل مسيرته مرة أخرى ولكنه وقع في خطأ ساذج وهو تكرار نفس الحيلة وبنفسه مرةً أخرة! فتم القبض عليه مُجددا.
3. المغناطيس
في الحقيقة فإنه من الصعب خداع العاب سلوتس الحديثة باستخدام المغناطيس، وذلك نظرًا لأنها مبرمجة بواسطة برامج الكمبيوتر وليست ممغنطة. ومع ذلك، فقد اعتاد اللاعبون على الغش بمغناطيس في ماكينات القمار القديمة والتي كانت مصنوعة من المعادن.
لكي تتمكن من تنفيذ هذه الحيلة فعليك أن تستخدم مغناطيسًا قويًا على الجزء الخارجي من الماكينة لمنعها من الدوران عندما ترى مجموعتك الفائزة، وبعد ذلك قُم بإزالة المغناطيس للحصول على الربح. وبهذه الطريقة يُمكنك تحويل حديد المغناطيس إلى ذهب مثل السحرة!
لكن هذه الخدعة لا مكان لها في العصر الحالي، حيث أن الكازينوهات مُراقبة بالكاميرات التي تتمتَّع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، كما أن ماكينات القمار الحديثة تمتلك برمجيات قوية لديها مناعة من كل أساليب الغش القديمة!
1. الأكواد البرمجية
يُصمم المهندسون ماكينات القمار بشكلٍ دقيق للغاية لاستبعاد أي عمليات غش أو احتيال، كما أنها تكون مُصممَّة أيضًا ليَسهُل مُراقبتها ومُراجعتها مع تقديم تجربة لعب عالية الجودة أيضًا. ولكن ما الذي يُمكن أن يحدث إذا كان الشخص المُحتال هو أحد المهندسين العاملين على صناعة العاب سلوتس! هذا ما حدث في ولاية نيفادا حيث قام المهندس الأمريكي رونالد ديل هاريس بخداع ماكينات القمار لسنوات طويلة باستخدام شفرة خاصة، ولم يتم اكتشاف عملية الاحتيال إلا بعد أن حقق شريكه فوزًا كبيرًا في الكازينو بقيمة 100،000 دولار في عام 1995.
2. العملات المزورة
في أوروبا خلال العصور الوسطى كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بقَطْع جزء صغير من العملات الذهبية، ثم جمع هذه الأجزاء – على مدار سنوات – لتكوين سبيكة ذهبية! ومع ذلك فسرعان ما قامت الدول الأوروبية بتجريم هذه الممارسة ومُطاردة فاعليها. ولكن يبدو أنها لم تمُت حتى الآن! حيث أن محتالي الكازينو كانوا يستخدمون "عملات معدنية مُزورة" للاحتيال على ماكينات القمار! أشهر هؤلاء المُحتالين هو شخص أمريكي يُدعى لويس المُلقب بـ “The Coin”، فعلى مدار سنوات طويلة كان لويس يسرق القليل من الكازينو باستخدام العملات المُزورة إلى أن تم اعتقاله في عام 1998 وبعد 8 سنوات من السجن خرج ليستكمل مسيرته مرة أخرى ولكنه وقع في خطأ ساذج وهو تكرار نفس الحيلة وبنفسه مرةً أخرة! فتم القبض عليه مُجددا.
3. المغناطيس
في الحقيقة فإنه من الصعب خداع العاب سلوتس الحديثة باستخدام المغناطيس، وذلك نظرًا لأنها مبرمجة بواسطة برامج الكمبيوتر وليست ممغنطة. ومع ذلك، فقد اعتاد اللاعبون على الغش بمغناطيس في ماكينات القمار القديمة والتي كانت مصنوعة من المعادن.
لكي تتمكن من تنفيذ هذه الحيلة فعليك أن تستخدم مغناطيسًا قويًا على الجزء الخارجي من الماكينة لمنعها من الدوران عندما ترى مجموعتك الفائزة، وبعد ذلك قُم بإزالة المغناطيس للحصول على الربح. وبهذه الطريقة يُمكنك تحويل حديد المغناطيس إلى ذهب مثل السحرة!
لكن هذه الخدعة لا مكان لها في العصر الحالي، حيث أن الكازينوهات مُراقبة بالكاميرات التي تتمتَّع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، كما أن ماكينات القمار الحديثة تمتلك برمجيات قوية لديها مناعة من كل أساليب الغش القديمة!