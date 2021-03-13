فوائد صحية "غير معروفة" لعصير الليمون الطبيعي

نشر موقع "إكسبريس" البريطاني تقريرا عن الفوائد الصحية لعصير الليمون الطبيعي واستخداماته كعلاج طبيعي منذ مئات السنين.



وحسب التقرير، يمكن تناول العصير لتعزيز عملية الهضم كونه يحسنها بشكل ملحوظ، وذلك حسبما أفاد مزود الرعاية الصحية الأميركي UPMC لاحتواء لبه على نوع من الألياف تشجع على إنتاج الإنزيمات للتخلص من النفايات غير المرغوب فيها من الجسم. كما أن الجمع بين لب الليمون وقشره يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالإمساك.



بالإضافة إلى ذلك، يقلل شراب الليمون احتمالات الإصابة بحصوات الكلى فهو يمنع تراكم الكالسيوم الذي يؤدي إلى تشكل الحصوات.



ومن أهم فوائد عصير الليمون أنه يخفّض الوزن لاحتوائه على البكتين الذي يعزز الإحساس بالشبع لفترة أطول ويقلل من فرص تناول الوجبات الخفيفة بوقت لاحق من اليوم ما يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي، كما أن نسبة الألياف العالية في الليمون يمكن أن تؤدي أيضا إلى انخفاض وزن الجسم والدهون.



ومن فوائد هذا العصير أيضا أنه مضاد للبكتيريا مما يجعله وسيلة جيّدة لتقشير البشرة وتخليصها من الرؤوس السوداء، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين لغناه بفيتامين سي ما يضيف طبقة جديدة من الحماية للجلد.



إلا أن أهم فوائد عصير الليمون الطبيعي، حسب الموقع، هي أنه يقلّل من فرص الإصابة بمرض السكري لغناه بالألياف التي يساعد في التحكم بمستويات السكر بالدم.