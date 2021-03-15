Sekoir سكوار سكوار هو الطريقة الأكثر أمانا و سرعة لتبادل العملات الالكترونية في الجزائر. مع نخبة بائعينا الموثوقين ستجد جميع العملات و البنوك الالكترونية متوفرة بضغطة زرّ،سجّل نفسك الآن لدخول منصّتنا أو إنضم الى نخبة بائعينا المعتمدين

حنا مؤسسي موقع Sekoir الطريقة الأكثر أمنًا و سرعة لتبادل العملات الإلكترونية في الجزائرسكوار هو موقع إلكتروني يمكّن الأشخاص من تبادل العملات الإلكترونية مجّانًا و بسهولة و هو آمن لكل من الباعة والمشترينالموقع راح ينطلق في شهر أفريل ان شاء الله ،و رانا نتّصلو بالأشخاص المهتمين بالإنضمام إلى منصتناندعوكم الإنضمام إلى قائمة الانتظار لتكون من اول مستخدمي المنصة