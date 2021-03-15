GhaF
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 9 جويلية 2016
- المشاركات
- 622
- النقاط
- 17
حنا مؤسسي موقع Sekoir الطريقة الأكثر أمنًا و سرعة لتبادل العملات الإلكترونية في الجزائر
سكوار هو موقع إلكتروني يمكّن الأشخاص من تبادل العملات الإلكترونية مجّانًا و بسهولة و هو آمن لكل من الباعة والمشترين
الموقع راح ينطلق في شهر أفريل ان شاء الله ،و رانا نتّصلو بالأشخاص المهتمين بالإنضمام إلى منصتنا
ندعوكم الإنضمام إلى قائمة الانتظار لتكون من اول مستخدمي المنصة
سكوار هو موقع إلكتروني يمكّن الأشخاص من تبادل العملات الإلكترونية مجّانًا و بسهولة و هو آمن لكل من الباعة والمشترين
الموقع راح ينطلق في شهر أفريل ان شاء الله ،و رانا نتّصلو بالأشخاص المهتمين بالإنضمام إلى منصتنا
ندعوكم الإنضمام إلى قائمة الانتظار لتكون من اول مستخدمي المنصة
Sekoir سكوار
سكوار هو الطريقة الأكثر أمانا و سرعة لتبادل العملات الالكترونية في الجزائر. مع نخبة بائعينا الموثوقين ستجد جميع العملات و البنوك الالكترونية متوفرة بضغطة زرّ،سجّل نفسك الآن لدخول منصّتنا أو إنضم الى نخبة بائعينا المعتمدين
www.sekoir.com