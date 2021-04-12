GhaF
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توقف عن تبادل العملات في مجموعات فايسبوك
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من بين الطرق لتبادل العملات أو شحن بطاقات بايسيرا و بايونير هي التعامل عن طريق مجموعات فايسبوك
هذي الطريقة تعتبر أسهل و أسرع طريقة لأنك ما راح تدير والو ما عدا الإنضمام لهذيك المجموعة
❑ لكن النقطة السلبية الأكبر فيها هي انعدام الأمان بشكل شبه كلّي في التعاملات
- واش يضمن لك أنو اللّي راح يشحنلك البطاقة مايدّيش المبلغ تاعك و يختفي ؟
- لوكان يصرالك نصب كيفاش راح تزيد تلقى هذاك الإنسان ؟
- لوكان يغلق الهاتف و يزيد يغلق فايسبوك تاعو و هو أصلا يسكن في ولاية بعيدة كيفاه راح تلقاه ؟
هذا ماراهوش سيناريو خيالي و لكن واقع يحدث يوميا تقريباً (أمثلة حيّة راها في الصور)
لهذا لا ينصح بالتعامل في مثل هاته المجموعات نهائياً لتجنب عمليات الإحتيال
ندعوكم الإنضمام إلى المنصة
www.sekoir.com
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هل تعرضت للنصب من قبل عند تبادل العملات ؟