شرح توقف عن تبادل العملات في مجموعات فايسبوك

GhaF

GhaF

:: عضو مُتميز ::
إنضم
9 جويلية 2016
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توقف عن تبادل العملات في مجموعات فايسبوك



من بين الطرق لتبادل العملات أو شحن بطاقات بايسيرا و بايونير هي التعامل عن طريق مجموعات فايسبوك

هذي الطريقة تعتبر أسهل و أسرع طريقة لأنك ما راح تدير والو ما عدا الإنضمام لهذيك المجموعة

❑ لكن النقطة السلبية الأكبر فيها هي انعدام الأمان بشكل شبه كلّي في التعاملات
- واش يضمن لك أنو اللّي راح يشحنلك البطاقة مايدّيش المبلغ تاعك و يختفي ؟
- لوكان يصرالك نصب كيفاش راح تزيد تلقى هذاك الإنسان ؟
- لوكان يغلق الهاتف و يزيد يغلق فايسبوك تاعو و هو أصلا يسكن في ولاية بعيدة كيفاه راح تلقاه ؟

▪ هذا ماراهوش سيناريو خيالي و لكن واقع يحدث يوميا تقريباً (أمثلة حيّة راها في الصور)

⚠ لهذا لا ينصح بالتعامل في مثل هاته المجموعات نهائياً لتجنب عمليات الإحتيال





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