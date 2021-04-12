توقف عن تبادل العملات في مجموعات فايسبوكمن بين الطرق لتبادل العملات أو شحن بطاقات بايسيرا و بايونير هي التعامل عن طريق مجموعات فايسبوكهذي الطريقة تعتبر أسهل و أسرع طريقة لأنك ما راح تدير والو ما عدا الإنضمام لهذيك المجموعة❑ لكن النقطة السلبية الأكبر فيها هي انعدام الأمان بشكل شبه كلّي في التعاملات- واش يضمن لك أنو اللّي راح يشحنلك البطاقة مايدّيش المبلغ تاعك و يختفي ؟- لوكان يصرالك نصب كيفاش راح تزيد تلقى هذاك الإنسان ؟- لوكان يغلق الهاتف و يزيد يغلق فايسبوك تاعو و هو أصلا يسكن في ولاية بعيدة كيفاه راح تلقاه ؟هذا ماراهوش سيناريو خيالي و لكن واقع يحدث يوميا تقريباً (أمثلة حيّة راها في الصور)لهذا لا ينصح بالتعامل في مثل هاته المجموعات نهائياً لتجنب عمليات الإحتيالندعوكم الإنضمام إلى المنصةهل تعرضت للنصب من قبل عند تبادل العملات ؟​