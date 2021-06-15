6 أمراض مزمنة تسبب غازات البطن المفرطة

التهاب القولون التقرحي

داء كرون

عدم تحمل الطعام

بكتيريا الأمعاء

السكري

سرطان المعدة

تنتج غازات البطن عند تخمر الأطعمة وتحولها إلى بكتيريا، وعادًة ما يشفي المصابون سريعًا، فور تناول شاي الأعشاب أو أحد الأدوية المهدئة لتشنجات المعدة.إلا أن الإصابة بفرط غازات البطن، بشكل يومي، هو أحد العلامات المزعجة لاضطراب الجهاز الهضمي، التي قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.هو أحد أمراض الجهاز الهضمي، الذي يصيب المستقيم والأمعاء الغليظة بالتقرحات، وهو التهاب يمتد لفترة طويلة، وتظهر أعراض التهاب القولون التقرحي بالتدريج مع الوقت، ومن أبرز أعراضه: انتفاخ البطن، والغازات، وألم المستقيم الذي قد يصل إلى النزيف، وفقدان الوزن غير المبرر.هو أحد الأمراض المعوية المزمنة، ومن علامات الإصابة بداء كرون تشنجات الأمعاء، وألم البطن، والغثيان، وفقدان الوزن والشهية، ما ينتج عنه سوء التغذية.في بعض الحالات لا يستطيع الجهاز الهضمي تكسير الطعام، وتحويله إلى مواد غذائية يمكن للجسم امتصاصها، ويحدث هذا عند تناول بعض الأطعمة الغنية باللاكتوز مثل منتجات الألبان، أو الجلوتين مثل القمح والحبوب، ويختلف عدم تحمل الطعام عن حساسية الطعام، حيث تظهر علامات منذرة على الإصابة مثل ألم في الجزء العلوي من البطن، والانتفاخ، والغازات.يصاب البعض بالغازات الزائدة نتيجة الإصابة بفرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة، ويعاني الشخص من زيادة البكتيريا الضارة وخلل في التوازن البكتيري للأمعاء، ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل الإسهال وغازات البطن.تؤثر الإصابة بمرض السكري على الجهاز الهضمي، نتيجة لارتفاع سكر الدم، وتظهر العديد من العلامات المنذرة، من بينها انتفاخ البطن، وتشنج الأمعاء، والقيء اليومي، وضعف الشهية، أو فقدان الوزن.تعتبر غازات البطن المفرطة، أحد الأعراض المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة، ومن ضمن العلامات الأخرى: الغثيان، وألم مُزعج في الجزء العلوي من البطن، وصعوبة البلع، وفقدان الشهية، ورائحة النفس الكريهة، لتطوير علاجات السرطان .