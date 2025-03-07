سجينة الصمت
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 19 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 1,745
- نقاط التفاعل
- 2,917
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- هناك في مكان ما
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
اليوم نشارككم وصفة fraisier
نبداو ب جينواز الورقة
5 بيض
125 غ سكر
75غ فرينة
75غ نشاء
نبداو نفصل البياض عن صفار ونطلع بياض مع نصف كمية سكر حتى يصبح ميرانغ
ونخفق صفار بيض مع نصف كمية سكر
ونضيف فرينة ونشاء وف الأخير نضيف خليط بياض البيض ونخلط
ثم تطهى لمدة 10 دقائق على درجة 180
..............
الكريمة
كرام باتيسيار
500 غ حليب
2 صفار بيض
80غ فرينة
200 غ سكر
فانيليا
نحضر كرام باتيسيار ونخليها تبرد جيدا وثم نخفقها ونضيف 120 غ زبدة ونخفق جيدا
لنتحصل على كرام موسلين
..................
كمبوت فراولة
300 غ فراولة
30 غ سكر
10 غ جيلاتين
عصرة ليمون
نقطع فراولة مع سكر وليمون ونضعها فوق نار حتى تطهى ثم نطحنها ونضيف جيلاتين
صحا رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
اليوم نشارككم وصفة fraisier
نبداو ب جينواز الورقة
5 بيض
125 غ سكر
75غ فرينة
75غ نشاء
نبداو نفصل البياض عن صفار ونطلع بياض مع نصف كمية سكر حتى يصبح ميرانغ
ونخفق صفار بيض مع نصف كمية سكر
ونضيف فرينة ونشاء وف الأخير نضيف خليط بياض البيض ونخلط
ثم تطهى لمدة 10 دقائق على درجة 180
..............
الكريمة
كرام باتيسيار
500 غ حليب
2 صفار بيض
80غ فرينة
200 غ سكر
فانيليا
نحضر كرام باتيسيار ونخليها تبرد جيدا وثم نخفقها ونضيف 120 غ زبدة ونخفق جيدا
لنتحصل على كرام موسلين
..................
كمبوت فراولة
300 غ فراولة
30 غ سكر
10 غ جيلاتين
عصرة ليمون
نقطع فراولة مع سكر وليمون ونضعها فوق نار حتى تطهى ثم نطحنها ونضيف جيلاتين