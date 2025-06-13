ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
صابلي مطلي بالشكولاطة بحشوة لذيذة ...... من مطبخي
مقادير العجينةو طريقة التحضير :
250 غ مارغرين ( زبدة )
120 غ سكر ناعم ( كاس )
2 صفار بيض و بيضة كاملة
2 مغارف كبار نشاء
4 مغارف كبار زيت
فانيلا بودرة أو سائلة
نحطهم كامل في إناء و نخلطهم بالباتور
حتى يبياض الخليط و تمتزج كل المكونات
نزيد الفرينة تدريجيا ( نوعية جيدة T45 ) و 1 خميرة حلويات للحصول على عجينة طرية
نغلفها بغلاف بلاستيكي غذائي و نخليها ترتاح 15 دقيقة
نحلها على غلاف بلاستيكي بمساعدة القليل من الفرينة و نطبعها بطابع حسب الرغبة
نحطهم في صينية الفرن فيها ورق الطهي و نطيبها
كي تطيب نحطها تبرد جانبا
الحشوة :
كمية من حلوة الترك
كمية من الكاوكاو محمص و مرحي بين الخشن و المتوسط
و نلم بمعجون المشمش
نحشي كل 2 حبات صابلي بالحشو و ندير الحشو خشين نوعا ما و ندخلو يشد روحو فالثلاجة
نذوب شوكولا الخاصة بالحلويات بالحليب أنا إستعملت ( بيمو أول مرة نستعملها و صراحة ممتازة و بنينة ) كي تذوب + 2 مغارف زيت عادية و نحرك من اجل اللمعان
نطليهم و نحطهم فوق une grille يقطرو و ينشفو
التزيين حسب الذوق و الرغبة
النتيجة
صابلي مطلي بالشكولاطة بحشوة لذيذة ...... من مطبخي
مقادير العجينةو طريقة التحضير :
250 غ مارغرين ( زبدة )
120 غ سكر ناعم ( كاس )
2 صفار بيض و بيضة كاملة
2 مغارف كبار نشاء
4 مغارف كبار زيت
فانيلا بودرة أو سائلة
نحطهم كامل في إناء و نخلطهم بالباتور
حتى يبياض الخليط و تمتزج كل المكونات
نزيد الفرينة تدريجيا ( نوعية جيدة T45 ) و 1 خميرة حلويات للحصول على عجينة طرية
نغلفها بغلاف بلاستيكي غذائي و نخليها ترتاح 15 دقيقة
نحلها على غلاف بلاستيكي بمساعدة القليل من الفرينة و نطبعها بطابع حسب الرغبة
نحطهم في صينية الفرن فيها ورق الطهي و نطيبها
كي تطيب نحطها تبرد جانبا
الحشوة :
كمية من حلوة الترك
كمية من الكاوكاو محمص و مرحي بين الخشن و المتوسط
و نلم بمعجون المشمش
نحشي كل 2 حبات صابلي بالحشو و ندير الحشو خشين نوعا ما و ندخلو يشد روحو فالثلاجة
نذوب شوكولا الخاصة بالحلويات بالحليب أنا إستعملت ( بيمو أول مرة نستعملها و صراحة ممتازة و بنينة ) كي تذوب + 2 مغارف زيت عادية و نحرك من اجل اللمعان
نطليهم و نحطهم فوق une grille يقطرو و ينشفو
التزيين حسب الذوق و الرغبة
النتيجة