السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

صابلي مطلي بالشكولاطة بحشوة لذيذة ...... من مطبخي





مقادير العجينةو طريقة التحضير :



250 غ مارغرين ( زبدة )

120 غ سكر ناعم ( كاس )

2 صفار بيض و بيضة كاملة

2 مغارف كبار نشاء

4 مغارف كبار زيت

فانيلا بودرة أو سائلة

نحطهم كامل في إناء و نخلطهم بالباتور

حتى يبياض الخليط و تمتزج كل المكونات

نزيد الفرينة تدريجيا ( نوعية جيدة T45 ) و 1 خميرة حلويات للحصول على عجينة طرية



نغلفها بغلاف بلاستيكي غذائي و نخليها ترتاح 15 دقيقة



نحلها على غلاف بلاستيكي بمساعدة القليل من الفرينة و نطبعها بطابع حسب الرغبة



نحطهم في صينية الفرن فيها ورق الطهي و نطيبها



كي تطيب نحطها تبرد جانبا



الحشوة :

كمية من حلوة الترك

كمية من الكاوكاو محمص و مرحي بين الخشن و المتوسط

و نلم بمعجون المشمش



نحشي كل 2 حبات صابلي بالحشو و ندير الحشو خشين نوعا ما و ندخلو يشد روحو فالثلاجة



نذوب شوكولا الخاصة بالحلويات بالحليب أنا إستعملت ( بيمو أول مرة نستعملها و صراحة ممتازة و بنينة ) كي تذوب + 2 مغارف زيت عادية و نحرك من اجل اللمعان



نطليهم و نحطهم فوق une grille يقطرو و ينشفو



التزيين حسب الذوق و الرغبة