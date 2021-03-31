من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم

السلام عليكمان شاء الله احوالكم بخيرمن اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نومبوستير ورقي عادي صوره للطبيعه تجمع بين البحر والغابهالمواد المستعمله متوفره وباثمان مناسبه لكل الطبقاتبوستير صنع صيني نوعيه اولىغراء خاص للتركيباولا تسويه الحائط وسد الثقوب وازاله الشوائبطلاء طبقه من المثبت ( فيكساتير)من ثم التركيب والبدايه من الوسط اكيدداىما التاكيد على الحواف حتى لا يفسد الديكور والتاكد من رقم الورقه قبل وضعها على الحائطللعلم البوستير كبير ( 4م/2.20)وهذي بعض الصور اثناء التركيب والشكل النهاىياتمنى لكم الاستفادهدعواتكم