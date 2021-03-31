من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم

sami44

sami44

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السلام عليكم
ان شاء الله احوالكم بخير

من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم

بوستير ورقي عادي صوره للطبيعه تجمع بين البحر والغابه

المواد المستعمله متوفره وباثمان مناسبه لكل الطبقات

بوستير صنع صيني نوعيه اولى
غراء خاص للتركيب

اولا تسويه الحائط وسد الثقوب وازاله الشوائب
طلاء طبقه من المثبت ( فيكساتير)

من ثم التركيب والبدايه من الوسط اكيد

داىما التاكيد على الحواف حتى لا يفسد الديكور والتاكد من رقم الورقه قبل وضعها على الحائط
للعلم البوستير كبير ( 4م/2.20)

وهذي بعض الصور اثناء التركيب والشكل النهاىي

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اتمنى لكم الاستفاده

دعواتكم 🌺🌹
 
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