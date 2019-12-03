تطبيقي لطلاا ( ARDOR) غرفه نوم

sami44
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جبتلكم اليوم موضوع عن اخر اعمالي
إنهاء حائط في غرفه نوم بتطبيق طلاء اردور الفاخر
هو طلاء مستورد متوفر ببلادنا وبمختلف الالوان حسب الطلب
ثمنه مرتفع قياسا بالانواع الديكوريه الاخرى
بالنسبه لطلاء اردور هو شبيه بطلاء القالاكسي او الارتيكو
اللذان ادرجت عنهم موضوعين مفصلين في السابق
هو طلاء ديكوري يأتي على شكل هلام
متعدد الالوان
فيه لون البرونز والفضي والذهبي
هم الالوان المتداوله بكثره
هو طلاء داخلي لا يمكن تطبيقه في الخارج
يمكن تطبيقه في غرفه النوم او الهول
او ممرات البيوت
كما يمكن عمل لوحات تزيينيه فالصالون او الهول
يطبق على حائط مستوي وخالي من الشوائب
هنا هيانا الحائط بالاوندوي او عجينه الطلاء
بعدين قمنا بعمل طبقتين من الفيكساتير
ملون بلون رمادي
اقصد الخلفيه يجب ان تكون ملونه
بعدين قمنا بتطبيق طلاء الاردور
مع العلم اخترنا اللون البرونزي
هدا هو طلاء اردور مع الادوات المستخدمه
هنا الحاىط بعد التسويه
وهنا عند عمل طبقتين كن الفكساتير
وهنا عند بدايه تطبيق الاردور
وهنا عند عمل نصف الحائط
هنا عمليه بسيط الطلاء مثله مثل الارتكو
وهنا صوره مقربه الطلاء
وهنا صوره جانبيه للحائط
وهنا الشكل النهائي الطلاء
هنا عند التقاء طلاء اردور مع السبيفر