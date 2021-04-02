السلام عليكم و رحمة الله

أنا فتاة الان 19 سنة

مشكلتي هي ومن الاخير كنت مسجلة في منتدى وبعدها بعد مرور عام اعجب بيا شخص من ولاية أخرى ونفس سني وكنا ندرس مع بعض في منتدى وبعد كلام ليس خارج نطاق الحدود قررنا أن نكمل مع بعض و نختمه بالحلال الزواج

لكن مشكلتي الان عندما أخبرت امي رفضت حيث اني لم اخفي عليها وهو أخبر أهله أيضا موافقون وامي قالت لي أنا منديرش لامان في تع النت لاعلينا قتلها يجي يخطب وتبانونواياه وشخصيتوا قالت لي لا وصرى بيناتكم مشكل وقااك يحي نت جيتك غي من الانترنت متقوليةحتى كلمة



يعني من اخير بما حاطة صورة سوداوية على الرجال لأنها ابي كان ومازال يعذبها مي انا صراحة عجبتني عقليتتوا ولقيت بلي عقليتي وعقليتوا رح تكون مشروع ناجح ناهيك على سيئات شخصياتنا في زوج كلانا صارح طرف آخر و الحمد لله





مي خبروني كي ندير هووقالي نجي تم ونشوفك بصح مش يحكي معايا وقالي ك نجي نخطب نقول ابوك اني شفتك



وامي خايفة تعرفوا بلي هو نفسوا تع منتدى لأنها تعرف بلي والديه أساتذة وصورة يماه وولايتوا لذاااا خايفة ترفضلي وأخبر اخوتي بالرفض





وانا صراحه حابة هو لي نكمل معاه حياتي ومنيش حابة نتزوج من رجل آخر اولا معلاباليش بماضيه ولا عقليتوا ولا اي شيء وتأتي هدا شخص جا يخطب مش حبني





ياك تقولوا ادي لي يحبك



لذا ساعدوني كيفاااه ندير مستقبلا ونتتمم هاذي خطوة