نتائج حملة لا للمنقول

سأروي لكم عن أيام زمان البعض مما اتذكره يمات زمان هكدا ناكلو لليوم وانا في عمر 33 سنة مازلت ناكل هكدا كنا ناكل طماطم وبصلة كنا نديرو خولايطة هه متكونة من كلش كل واحد من الاصدقاء كان يجيب معاه حاجة من بيت واحد يجيب زيت واحد يجيب ملح ....الخ هه ونطيبوها وناكلوها سمينها بالخولايطة مازلت ناكل كسكس...