نتائج حملة لا للمنقول

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,089
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد انطلاق حملة لا للمنقول منذ شهر جانفي
التي كانت فكرة الأخت @خديجة ph جزاها الله خيرا
وبعد مرور ثلاث أشهر من النشاط والحيوية في المنتدى نعلن اليوم نتائج هذا الحصاد شاكرين أعضاء وعضوات المنتدئ الذين لبوا النداء.
بنات اللمة الأكثر طرحا للمواضيع الحصرية:
@ذكريات
@خديجة ph
@Jorh
@سكون الفجر
@Rayhan
@السلطانة
@شيماء شوشيشا
@*amani*
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@اميرة المدائن
تتحصل كل واحدة علئ وسام
أبناء اللمة الأكثر طرحا للمواضيع الحصرية:
أبناء اللمة هم:
@Andy_Delort
@الامين محمد
@أبو مارية
@جمال عبدلي
@سعد606
@ADEL ARK
@ڄۚــۏڪــﯡڧ
@إلياس
@جليلوس
يتحصل كل واحد علئ وسام
للأخ @Chicobustan
الذي تحصل على افضل موضوع حصري
في منتدى واشراك تهدر
وسام
وللأخت @خديجة ph
وسام
نشكر اللجنة القائمة على متابعة الحملة ونشكر جميع الأعضاء الذين شاركونا بالمواضيع والردود
مزيدا من التألق.
بعد انطلاق حملة لا للمنقول منذ شهر جانفي
التي كانت فكرة الأخت @خديجة ph جزاها الله خيرا
وبعد مرور ثلاث أشهر من النشاط والحيوية في المنتدى نعلن اليوم نتائج هذا الحصاد شاكرين أعضاء وعضوات المنتدئ الذين لبوا النداء.
بنات اللمة الأكثر طرحا للمواضيع الحصرية:
@ذكريات
@خديجة ph
@Jorh
@سكون الفجر
@Rayhan
@السلطانة
@شيماء شوشيشا
@*amani*
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@اميرة المدائن
تتحصل كل واحدة علئ وسام
أبناء اللمة الأكثر طرحا للمواضيع الحصرية:
أبناء اللمة هم:
@Andy_Delort
@الامين محمد
@أبو مارية
@جمال عبدلي
@سعد606
@ADEL ARK
@ڄۚــۏڪــﯡڧ
@إلياس
@جليلوس
يتحصل كل واحد علئ وسام
للأخ @Chicobustan
الذي تحصل على افضل موضوع حصري
في منتدى واشراك تهدر
من ذاكرتي ايام زمان
سأروي لكم عن أيام زمان البعض مما اتذكره يمات زمان هكدا ناكلو لليوم وانا في عمر 33 سنة مازلت ناكل هكدا كنا ناكل طماطم وبصلة كنا نديرو خولايطة هه متكونة من كلش كل واحد من الاصدقاء كان يجيب معاه حاجة من بيت واحد يجيب زيت واحد يجيب ملح ....الخ هه ونطيبوها وناكلوها سمينها بالخولايطة مازلت ناكل كسكس...
www.4algeria.com
وسام
وللأخت @خديجة ph
وسام
نشكر اللجنة القائمة على متابعة الحملة ونشكر جميع الأعضاء الذين شاركونا بالمواضيع والردود
مزيدا من التألق.
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