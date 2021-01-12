حملة لا للمنقول و اعادة الروح للمنتدى

بسم الله

السلام عليكم ايها الاكارم و رحمة الله و بركاته



سعيا من الإدارة لإعادة الروح الى منتدى اللمة العريق

و وضعه في مكانته التي تليق به و ارجاعه الى السكة الصحيحة

و بسبب عدة ملاحظات , اهمها كثرة المنقول و غياب الحصري

و فتور الردود القيمة او غيابها التي تثري المواضيع النافعة و الهادفة

حـــــــيـــــــــث

و منذ مدة اصبح المنتدى يعاني من النقل الممل للمواضيع و الذي لا يليق

بالمواهب المتواجدة بيننا في فن الكتابة و الابداع

و حتى ان الامر لا ينبغي ان يكون في منتدى بحجم منتدانا الغالي

و تاريخه المليء بالابداع



و منه قررنا نحن كإدارة للمنتدى الأخذ برأي الأخت الغالية @خديجة ph

الإنطلاق في حملة تحت عنوان

لا للـــــمنـــــقـــــول



بالمقابل تكون هناك هدايا و تكريمات و ترقيات للأعضاء اصحاب الابداع في كتابة الحصر ي للمة

و وضعنا لذلك شروطا بسيطة

ـ فكل عضو يكتب موضوعا حصريا راقيا و جميلا ذا محتوى جيد في اي قسم من اقسام اللمة

يختم موضوع بختم ـ موضوع حصري



ـ و كل عضو يصل إلى 10 مواضيع حصرية خلال شهر يكرم بوسام أبن اللمة؛ بنت اللمة









ـ و يمكنه ان يكون ـ

مؤهلا للإشراف

على احد اقسام اللمة

إذن

اخواني الاعزاء ننتظر منكم الانسجام مع هته الفكرة

و مع اعادة الروح الى اللمة بالردود القيمة ذات محتوى مفيد

و مثري و نافع

منتدى اللمة الجديد

تصنعه ابداعاتكم و اناملكم يا اعضاء اللمة