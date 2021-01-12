حملة لا للمنقول و اعادة الروح للمنتدى

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,005
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم ايها الاكارم و رحمة الله و بركاته

سعيا من الإدارة لإعادة الروح الى منتدى اللمة العريق
و وضعه في مكانته التي تليق به و ارجاعه الى السكة الصحيحة
و بسبب عدة ملاحظات , اهمها كثرة المنقول و غياب الحصري
و فتور الردود القيمة او غيابها التي تثري المواضيع النافعة و الهادفة
حـــــــيـــــــــث
و منذ مدة اصبح المنتدى يعاني من النقل الممل للمواضيع و الذي لا يليق
بالمواهب المتواجدة بيننا في فن الكتابة و الابداع
و حتى ان الامر لا ينبغي ان يكون في منتدى بحجم منتدانا الغالي
و تاريخه المليء بالابداع

و منه قررنا نحن كإدارة للمنتدى الأخذ برأي الأخت الغالية @خديجة ph
الإنطلاق في حملة تحت عنوان

لا للـــــمنـــــقـــــول
2.gif
بالمقابل تكون هناك هدايا و تكريمات و ترقيات للأعضاء اصحاب الابداع في كتابة الحصر ي للمة
و وضعنا لذلك شروطا بسيطة
ـ فكل عضو يكتب موضوعا حصريا راقيا و جميلا ذا محتوى جيد في اي قسم من اقسام اللمة
يختم موضوع بختم ـ موضوع حصري
1.gif
ـ و كل عضو يصل إلى 10 مواضيع حصرية خلال شهر يكرم بوسام أبن اللمة؛ بنت اللمة
ابن-اللمة.gif

وسام-بنت-اللمة.gif

ـ و يمكنه ان يكون ـ مؤهلا للإشراف على احد اقسام اللمة

إذن
اخواني الاعزاء ننتظر منكم الانسجام مع هته الفكرة
و مع اعادة الروح الى اللمة بالردود القيمة ذات محتوى مفيد
و مثري و نافع

منتدى اللمة الجديد
تصنعه ابداعاتكم و اناملكم يا اعضاء اللمة

الحملة تحت اشراف
@سكون الفجر
@السلطانة
@Yasmina zahra
@خديجة ph
@الامين محمد
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,005
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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الدعوة عامة
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,987
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
حرام عليك اخي محمد الامين نسيت اسمي في قائمة المدعوين أو قائمة الاشراف
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
اوافق على الفكرة أن شاء الله ستعود اللمة إلى بريقها أن شاء الله
مازلت ابكي
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
 
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