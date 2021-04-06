عبارات عن الصداقة

الصديق هو الداعم لنا في أزماتنا، فإذا ما كان مخلص كنا بخير.الأصدقاء كالشمس، يملئون حياتنا بالدفء.الصداقه هي السكن الذي نأوي إليه من غدر الأيام.قيمة الإنسان تعلو بما يقدمه من دعم نفسي لأصدقائه في ظروفهم الصعبة.إذا فقد الإنسان المال سيعوضه بيوم من الأيام، ولكن إذا خسر صديق حقيقي فإنه خسر الوفاء والإخلاص.نسعى إلى كسب الصفقات ولا نسعى لكسب صديق وفي.الصديق الحقيقي يعوض عن الافتقار إلى وجود أخ يحيطون بك.عبارات عن الصداقه والحب، الصديق المخلص يعد رزق طيب يحظى به الفرد في حياته.