عبارات جميلة عن الصداقة قصيرة

أهمية الصداقة تزداد بالمواقف ومو بالسنين.

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أنفاسنا دون عشق تتوفى.طابق الصاحب مهم بشكل كبير كدور الأخ.العشق يفسد ب**رة السعي لتملك الآخر.ما يفسد الصداقة هو الزيف، وما يفسد العشق الأنانيه.من يحبك يغفر لك خطأك إذا كنت أمين في اعتذارك.إن العشق لا يبلى وإن بلي الجسم.الصداقه كنز الوجود، فإن وجدتها ضياع حظيت بالعديد وإذا لم تجدها ففتش عنها في روحك الصادقة وفي إخلاص جميع الذي يتعامل معك، ومن وسط عملك الوفي سوف تجد الصاحب الواقعي، وادرك أن الصداقة اللائحة على التقبل هي لغز الاستمرارية ولغز التنبؤات الواقعية في أنه سيصبح صالح دعم في كل أحوالك.العشق هو محروقات الرجل الذى يشحن به الفؤاد ليدرك أفضل ما في المعيشة، لهذا الأفئدة الصارمة المظلمة ربما ملأتها العتمة واحتوتها القسوة ريثما رحل عنها العشق، فمن يمتلك فؤاد يعشق هو فؤاد ما زال على قيد المعيشة، والفؤاد الذي لا يعشق هو فؤاد على قيد الوحشية، فلا مات عشق أمين ولا نسيت صحوبية وافية.العشق في الخالق هو أن تمنح دون بمقابل.اقوال مبهرة عن الصداقه والعشق في الخالق، إذا أعشقك أحد في الخالق صار لك عون ودعم في المعيشة.أنت جاهي واتجاهي يا لله، فوجهني إلى من يحبوني فيك وأحبهم فيك.الصاحب الزائف كالطائر الشارد مو له موطن.اقوال مبهرة عن الصداقة والعشق في الخالق، العشق في أفئدة من عر** دون خدمة.أنا صوفي الفؤاد لا أحب سوى الأنقياء ولا أعشق سوى المخلصين.العديد يفتقد المغزى الواقعي للصداقه كما يفتقر إلى إدراك المفاهيم الواقعي للحب، فالصداقة والعشق وجهان لعملة احدى وهي الإخوة في الخالق، ولا ما دام قد كان العشق أمين بعيد عن أي أغراض أمكنت الصداقة شديدة وسط البشر، وتعزيز الصلات يصل بالإيثار والإخلاص والتقبل حين أنها كاملة مبادئ لا تتجزء فى سبيل التلـذذ بالحب والصداقة الواقعية.موظف أصدقاءك كما تعشق أن يعاملوك.اكتشف المغزى الواقعي للصداقة بعد ذلك عقبها انتقِ الأصحاب.الصاحب الواقعي هو الذي سهل فؤادك بما يعرضه لك من طاقة جيدة.الصداقة هذه الشجرة التي نستظل بها من حر الأيام العسيرة.لا يذبل فؤاد خفقان بالحب.تنفس الأحاسيس الرقة، فالعشق نسمات يخلص أوطان قلوبنا.الصداقه تطلب دوما إلى التنمية في الرابطة مما يجعلها تدوم وتداوم وتثمر بالعطاء المشترك.حيث يصير الصاحب إستقرار نمتلئ بالأمان بوجوده، لذا نجد أن الصداقة الواقعية هي وقودنا صوب المنح.لاريب أن الصداقة تكلل بالحب حين أنه هو الذي ينقي الأحاسيس ويعلي الإحساس بالآخر مما يجعلنا نكون كيان واحد لا يُتدمير أبدا ما دمنا نحرر لبعضنا القلة من.عجبت لمن أدرك أن الصداقة لا تستطيع بسعر، وبرغم هذا بعها بأرخص الأثمان، وعجبت لمن يكسرون أفئدة محبيهم بمقابل شهوة أو مال، ألا قدكانت المعيشه تذل بهم، وتصبحأحلى من أجلهم، فهيهات أن تعوض الصداقة والعشق بالمال.