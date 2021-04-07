عبارات عن الصداقة الحقيقية

عين الصديق محبة، وعين العدو حاسدة.الصديق الحقيقي هو الذي يفديك بروحه عندما تضعف روحك.صديقي الحقيقي هو الذي ينصحني سرا، ويحفظ خاطري أمام الناس.لا تزهد في صديق حقيقي يؤثرك على نفسه.العين تدمع على فراق الحبيب، وتنزف دما على فراق صديق مخلص.ورث نفسك صديق يحزن لفقدك ويسعد لرؤيتك.الصداقة الحقيقية هي تلك التي تبنى على الاحترام والتقبل.صديقك الحقيقي هو وحده الذي سيساندك دون أن تطلب منه.الصداقة الحقيقية جيش يحميك من غدر الحاقدين.كن ممتنا لصديق ما زال يرافقك حتى بعد سوء أحوالك.الصديق الحقيقي كالنهر، ليس له أمواج لتغدر بك ولا رياح لتغرقك. بل هو هاديء ليأخذك حيث الراحة النفسية والطمأنينة.عندما يمر بحياتك صديق حقيقي حافظ عليه، فهذا رزق لك من بين الأرزاق.الصداقة الحقيقية رابطها الود وليس المصلحة.كن صديقا حقيقيا تكن ذو أثر طيب بين الناس.لا عليك من الخونة فهم ليسوا كل الأصدقاء، فقط رافق من هو أصلح.الأصدقاء ليسوا بالعدد ولكن بالمواقف الحقيقية، فالمواقف هي التي تصنع لك صديق حقيقي.