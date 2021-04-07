افضل موقع لتجميع عملة لايتكوين litecoin كل ساعة

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1- بريدك الاليكترونى.

2- الرقم السرى .

3- عنوان محفظة اليتكوين .

4- اثبت انك لست ربوت .

5- الضغط على زر التسجيل .

الان تم عملية تسجيل حساب وبأمكانك ان تجمع ارباحك كل ساعة وكما زكرت عملية جمع الارباح نفس خطوات مواقع free-litecoin

كيفية جمع الايتكوين كل ساعة من موقع free-litecoin

الصورة التالية تشرح لنا كيفية جمع الايتكوين من الصنبور



https://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gif[/TD]

[TD]ضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.[/TD]

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[IMG]https://www8.0zz0.com/2021/01/05/20/123788183.gif

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1- الارباح المتاحة ( من : الى )

2- اثبت انك لست برنامج ربوت .

3- الضغط على زر الحظ .

ملحوظة هامة : عندما تريد سحب ارباحك الى محفظتك يجب ان تكتمل الحد الادنى المطلوب وهو 0.00200000 واعتقد الحد الادنى جيد جد من السهل تجميعة .

لتسجيل في الموقع

get-free-litecoin