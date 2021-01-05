abdou77che
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موقع free-ethereum لربح عملة الاثيريوم كل ساعة قد تربح 200 دولار ولمن لا يعرف ما هى عملة الاثيريوم علية بالدخول الى هذه المقالة عبر العنوان التالى : ما هى عملة الايثريوم - ethereum ينافس بقوة عملة Bitcoin .
يعتبر موقع free-ethereum مجانى يعتمد على عملية الحظ من خلال الاعداد المتوفرة والسحب من الصنبور كل ساعة قد تربح 200 دولار اذا حصلت على رقم 10000.
عملة الاثيريوم مازلت فى ارتفاع شديد وهى لا تقل اهمية عن عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة المرتفعة الثمن هذا الموقع سوف يمكنك من تجميع عملة الاثيريوم بشكل سريع .
موقع free-ethereum من المواقع الصادقة وهو يشبة كثيرا الى موقع freebitco وموقع freedogeco وموقع freelitecoin ولمن لا يعرف هذه المواقع الصادقة
شرح موقع free-ethereum لربح عملة الاثيريوم
رابط الموقع الرسمى :
free-ethereum
بعد الدخول الى الموقع قم بعملية التسجيل وطبعا عملية التسجيل لا تحتاج الى اى شرح بعد عملية التسجيل بامكانك ان تربح عملة الاثيريوم كل ساعة والصورة التالية توضح لنا عملية الربح كل ساعة
كما تلاحظون بالصورة السابقة تشرح لنا التالى :
1- اثبات بأنك لست ربوت عن طريق الكابتشا CAPTCHA .
2- الضغط على زر rool number .
بعد الضغط على زر rool number ستجد ما ربحتة من عملية الحظ مثل الصورة التالية :
طبعا كل ساعة تقوم بعملية سحب وعند الوصول الى 0.00100000 يمكنك ان تسحبهم الى محفظتك ولكن توجد عمولة عند عملية السحب الى محفظتك وهى 0.00040000 والصورة التالية تشرح لنا التالى :
كما تلاحظون بالصورة السابقة الحد الادنى لعملية السحب الى محفظتك هو 0.00100000 والعمولة الذى يتم خمها من رصيدك اثناء عملية التحويل وهى 0.00040000 .
نصيحة لمن يريد تجميع الاثيريوم علية بأستخدام هذا الموقع
رابط الموقع مرة اخرى :
free-ethereum
يعتبر موقع free-ethereum مجانى يعتمد على عملية الحظ من خلال الاعداد المتوفرة والسحب من الصنبور كل ساعة قد تربح 200 دولار اذا حصلت على رقم 10000.
عملة الاثيريوم مازلت فى ارتفاع شديد وهى لا تقل اهمية عن عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة المرتفعة الثمن هذا الموقع سوف يمكنك من تجميع عملة الاثيريوم بشكل سريع .
موقع free-ethereum من المواقع الصادقة وهو يشبة كثيرا الى موقع freebitco وموقع freedogeco وموقع freelitecoin ولمن لا يعرف هذه المواقع الصادقة
شرح موقع free-ethereum لربح عملة الاثيريوم
رابط الموقع الرسمى :
free-ethereum
بعد الدخول الى الموقع قم بعملية التسجيل وطبعا عملية التسجيل لا تحتاج الى اى شرح بعد عملية التسجيل بامكانك ان تربح عملة الاثيريوم كل ساعة والصورة التالية توضح لنا عملية الربح كل ساعة
كما تلاحظون بالصورة السابقة تشرح لنا التالى :
1- اثبات بأنك لست ربوت عن طريق الكابتشا CAPTCHA .
2- الضغط على زر rool number .
بعد الضغط على زر rool number ستجد ما ربحتة من عملية الحظ مثل الصورة التالية :
طبعا كل ساعة تقوم بعملية سحب وعند الوصول الى 0.00100000 يمكنك ان تسحبهم الى محفظتك ولكن توجد عمولة عند عملية السحب الى محفظتك وهى 0.00040000 والصورة التالية تشرح لنا التالى :
كما تلاحظون بالصورة السابقة الحد الادنى لعملية السحب الى محفظتك هو 0.00100000 والعمولة الذى يتم خمها من رصيدك اثناء عملية التحويل وهى 0.00040000 .
نصيحة لمن يريد تجميع الاثيريوم علية بأستخدام هذا الموقع
رابط الموقع مرة اخرى :
free-ethereum