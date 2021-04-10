صعد جحا يوماً على المنبر، وقال: أيها الناس هل تعلمون ما أقول لكم؟ فقالوا: لا. قال: حيث أنكم لا تعلمون ما أقول، فلا فائدة للوعظ في الجهال، ونزل من فوق المنبر، ثم صعد يوم آخر، وقال: أيها الناس هل تعلمون ما أقول لكم؟ قالوا: نعم. قال: حيث أنكم تعلمون، فلا فائدة من إعادته ثانياً، ونزل من فوق المنبر، فاتفقوا على أن جماعة منهم يقول نعم.،والآخر لا، ثم صعد جحا يوماً آخر، وقال: أيها الناس هل تعلمون ما أقول لكم؟ فقال بعضهم: نعم، والبعض الآخر: لا. فقال لهم: على الذين يعلمون أن يعلموا الذين لا يعلمون.