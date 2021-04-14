أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.

في جميع بلدان العالم تجد اختلاف في ساعات الصيام بين دولة وأخرى بسبب اختلاف مواقعها،

حيث تحظى بعض الدول الواقعة في شمال الكرة الأرضية بعدد طويل من ساعات الصيام، في حين لا يزيد صيام عدة دول تقع في النصف الجنوبي عن 12 ساعة.



ويتراوح عدد ساعات الصيام في عدد من بلدان الدول العربية، ما بين 13 و 16 ساعة، فيما حظيت «فنلندا» هذا العام بلقب الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، لأنّ النهار يدوم فيها لـ 23 ساعة و5 دقائق، وتلاها عدد من الدول «الاسكندنافية» المجاورة لها، من ثم جاء روسيا بعدد ساعات صيام يصل لـ 20 ساعة و45 دقيقة.







وتعد الأرجنتين الأقصر في عدد ساعات الصيام حول العالم، حيث تعتبر عدد الساعات بها بما يعادل 12 ساعة و23 دقيقة، وتليها «التشيلي» بـ 12 ساعة و41 دقيقة، ثم «أستراليا» بـ 12 ساعة و59 دقيقة، وفي المنطقة العربية ستكون دول المغرب العربي على موعد أطول ساعات الصيام بحوالي 16 ساعة.