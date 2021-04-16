وجبات شهية للقلوب في رمضان ***

-إن القلب يحب ويهوى ويشتهي ،فهل أحضرت الأصناف الشهية لقلبك في رمضان!!

-إن القلب يحتاج إلى الغذاء السليم والحمية المنظمة ،فهل نظمت غذاء قلبك في رمضان!!

-إن القلب رقيق يتأثر بالأمراض والشهوات ،فهل حافظت على سلامة قلبك في رمضان!!





فهيا بنا سوياً لنحضر معاً الأصناف الشهية لقلوبنا في رمضان:-



تنقسم الوجبات إلى ثلاثة أقسام:

1-الوجبة الرئيسية: