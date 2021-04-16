وجبات شهية للقلوب في رمضان ***

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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-إن القلب يحب ويهوى ويشتهي ،فهل أحضرت الأصناف الشهية لقلبك في رمضان!!
-إن القلب يحتاج إلى الغذاء السليم والحمية المنظمة ،فهل نظمت غذاء قلبك في رمضان!!
-إن القلب رقيق يتأثر بالأمراض والشهوات ،فهل حافظت على سلامة قلبك في رمضان!!
فهيا بنا سوياً لنحضر معاً الأصناف الشهية لقلوبنا في رمضان:-
تنقسم الوجبات إلى ثلاثة أقسام:
1-الوجبة الرئيسية:
(مكونة من ثلاث أصناف أساسية)
*القرآن ___ ويشمل:
1-تلاوة القرآن بخشوع.
2-حفظ معاني الكلمات.
3-القراءة في كتب التفسير.
4- مراجعة ما سبق حفظه .
*قيام الليل ___ ويشمل:
1-الصلاة بخشوع.
2-محاولة إنزال الدموع.
3-الدعاء أثناء السجود والتذلل والخضوع.
*حفظ البصر واللسان ___ ويشمل:
1- ترك الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والعمل به...
2- عدم مشاهدة الأفلام والمسلسلات وحفظ البصر عن الحرام.
3- إلانة الكلام والتحلي بالصمت إلا لما فيه خير ودعوة.
2- الوجبة الخفيفة:
(وهي بمثابة الماء نحتاجها في كل وقت ،قبل وبعد الاستيقاظ من النوم ،في الصباح والمساء،وفي الصيام والإفطار).
*الذكر ___ ويشمل:
1- التسبيح على عقل الأصابع.
2- محاولة التدبر في الذكر.
3- عدم انقطاع اللسان عنه خاصة عند الانشغال أو القيام بالأعمال المنزلية.
*السواك___ ويشمل:
1- المحافظة على التسوك قبل كل وضوء وكل صلاة- لما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة-.
2- ملازمته وقت الصيام والإفطار، فهو: مطهرة للفم،مرضاه لرب.
3- الوجبة التحلية:
*الصدقة وبذل المعروف___وتشمل:
1- لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
2- إفطار الصائمين واحتساب الأجر عند دعوة الأرحام على وجبة الإفطار.
3- إرسال أطباق شهية للأرحام والجيران.
4- مداومة الصدقة طوال شهر رمضان،فقد كان صلى الله عليه وسلم ،أجود ما يكون في رمضان ،رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس .
*التعلم والدعوة إلى الله تعالى___ويشمل:
1- توزيع الكتب والشرائط والمطويات...والتأكد من صحة الأحاديث المذكورة فيها.
2- نشر الأخلاق الإسلامية.
3- العمل بما ندعو إليه.
وبهذه الأصناف الشهية نكون قد أعطينا قلوبنا حقها فيما تحب وتشتهي، وحافظنا على سلامتها من الأمراض،وأنقذناها من الضعف فتصبح قوية على مواجهة رياح الفتن والشهوات ،كما أعطيناها دفعة إيمانية لمتابعة الخير والطاعة بعد رمضان.
فحافظوا على تلك الأصناف الشهية، والمكونات الإيمانية، والفرص الرمضانية، لتفوزوا بالأجور العظيمة من عند رب البرية.
فسارعوا إلى رضا الله تعالى وإلى جنت الفردوس العليا