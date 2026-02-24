منزلة بيتنجان شهية

سكون الفجر

سكون الفجر

1771966000625.webp


عساكم بخير وعافية إن شاء الله، يا لشوقي لهذا القسم
اليوم قررت أشارككم هذه الوصفة بعد طول غياب
الوصفة شهية جداً وسهلة أيضاً
والطعم خارق فعلاً

نبأ على بركة الله ...

بسم الله

نصف كيلو لحم مقطع مربعات صغيرة
3 حبات طماطم مقطعة مربعات وسط
4 حبات باذنجان مقطعة مربعات وسط
2 بصل مقطع مربعات وسط
4 حبات فلفل اخضر بارد
2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملح حسب الرغبة

IMG_0701.webp


IMG_0702.webp



IMG_0703.webp


IMG_0704.webp


أول شيء رح نعمله هو انو نقلي قطع الباذنجان
IMG_0705.webp


ثم في مقلاة على النار نضيف القليل من الزيت ثم نضيف قطع اللحم
ونقلب جيداً لمدة 5 دقايق ثم نضيق قطع البصل ونقلب جيداً الى أن يذبل البصل

IMG_0707.webp


وهنا نضيف قطع الطماطم ونقلب جيداً لمدة 5 دقائق أخرى

IMG_0708.webp


ثم في صينية نضع كل المكونات مع بعضها ونضيف الملح والتوابل ونقلب جيداً ونجهز
الصينية لدخول الفرن والذي جهزناه مسبقاً على حرارة 190 مئوية

IMG_0710.webp


ثم في وعاء نضع كوب من الماء وملعقتين من معجون الطماطم
ثم نضيفه الى المكونات في الصينية

IMG_0712.webp


IMG_0713.webp


وهنا اصبحت الطبخة جاهزة لدخول الفرن لمدة ساعتين ونصف
وبعدها نخرجها لتكون بهذا المنظر الشهي اللذيذ

IMG_0716.webp


IMG_0716.webp


قدمتها الى جانب الخبز الساخن والرز الأبيض
وصحتين وهنا على قلوبكم
جربوها ورح تعجبكم باذن الله
الى الملتقى مع وصفة جديدة


1771967249526.webp

 
لذيذة جدا سلمت يداك على الطبق
 
ما شاء الله .. عن جمال التصوير وعن جمال الأُكلة 🌸 .. سلِمت يداك أختاه .. بوركتِ 💙
 
تِسلم الأيادي غاليتي
وصفة تشهي و سهلة التحضير
سأجربها يوما ما
شكرا لكِ
....
 
./

صحّ فطوركم.. وسحور مبارك
تبدو شهيّة..
يُحضّرون ما يُشبهها عندنا لكن من دون لحم عموما..
وأظن الباذنحان في الجزائر عموما نادرا ما يُرافق ياللحم..؟

..
 
