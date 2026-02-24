منزلة بيتنجان شهية

سكون الفجر
:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
Reaction 37.6K
الجوائز 4.8K
- تاريخ التسجيل
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 14,031
- آخر نشاط
- الوظيفة
- مربية
- الجنس
- أنثى
1
- الأوسمة
- 64
عساكم بخير وعافية إن شاء الله، يا لشوقي لهذا القسم
اليوم قررت أشارككم هذه الوصفة بعد طول غياب
الوصفة شهية جداً وسهلة أيضاً
والطعم خارق فعلاً
نبأ على بركة الله ...
بسم الله
نصف كيلو لحم مقطع مربعات صغيرة
3 حبات طماطم مقطعة مربعات وسط
4 حبات باذنجان مقطعة مربعات وسط
2 بصل مقطع مربعات وسط
4 حبات فلفل اخضر بارد
2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملح حسب الرغبة
أول شيء رح نعمله هو انو نقلي قطع الباذنجان
ثم في مقلاة على النار نضيف القليل من الزيت ثم نضيف قطع اللحم
ونقلب جيداً لمدة 5 دقايق ثم نضيق قطع البصل ونقلب جيداً الى أن يذبل البصل
وهنا نضيف قطع الطماطم ونقلب جيداً لمدة 5 دقائق أخرى
ثم في صينية نضع كل المكونات مع بعضها ونضيف الملح والتوابل ونقلب جيداً ونجهز
الصينية لدخول الفرن والذي جهزناه مسبقاً على حرارة 190 مئوية
ثم في وعاء نضع كوب من الماء وملعقتين من معجون الطماطم
ثم نضيفه الى المكونات في الصينية
وهنا اصبحت الطبخة جاهزة لدخول الفرن لمدة ساعتين ونصف
وبعدها نخرجها لتكون بهذا المنظر الشهي اللذيذ
قدمتها الى جانب الخبز الساخن والرز الأبيض
وصحتين وهنا على قلوبكم
جربوها ورح تعجبكم باذن الله
الى الملتقى مع وصفة جديدة