فرض فحائي .....جهزوا أنفسكم

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تغيبا لمدة ولكن تحضيرا لفرض فجائي .....
فرض فجائي .....جاهزون ؟
اعزائي أعضاء اللمة الكرام الفرض اليوم ليس عن الفيزياء ولا الكيمياء.....ولا عدد الحروف من الألف للياء ..... ولن يكون عن النحو و الإعراب ولا عن عدد الأحزاب ....لن يكون عن الجغرافيا ولا التاريخ ....ولا عن من صعد للمريخ ....لن يكون عن الرياضيات ...وتحديدا هي بالذات ....فمن منا وضع حسابا لحياته ونجح من منا صطر ورسم في دروس الرسم لحياته وإكتملت الصورة
فرضي الفجائي عنكم نعم .....من هو أكبر سنا. يخاطب نفسه وهو في ايام المتوسط الثانوي وهو اعزب او وانت عزباء ..سنوات مرت طفولة جميلة ومراهقة شقية وبلوغ ونضج واضح بين هاته المراحل هنا محطة لنتوقف عندها
عمركم الذي مضى ويمضي هل هو حضر للحظة الفرض الفجائي مع نفسه من كنت وكيف خططت وحلمت وأين انت اليوم .....
اذن في ردكم تكلموا مع انفسكم من أين بدأت رحلة وكيف هي اليوم
هذا هو فرضي الفجائي لكم
من كنتم وكيف أنتم اليوم وإلى أين تتوجهون لتفهمو موضوع يسوف أبدأ
انطلقت من فتاة صغيرة شقية البيت احلامها بسيطة قاضية او محامية صحفية كان ظائما لدي هدف ان اكون انسان مهم خاصة انني كنت ضعيفة بنية ومريضة لكن المل يقول بذكاء اكبر من سنها درست وتعلمت لحد ان مرضت ومشيت مسيرة مرض طويلة وطويلة جدا مازالت لليوم
من كنت فتاة بسيطة كيف انا إمرأة خسرت 22 سنة من حياتها اين انا محل ما إنطلقت لا اهداف لا حياة لا مستقبل شهيق زفير اكمل ايام كتبها الله لي مع شيء جميل جدا روحي التي لم أفقدها اضحك ابتسم احس نفسي فعلا مهمة جدا امام نفسي سعيدة بليليا سعيدة بنفسي لا يهم ما املك لا يهم اني مريضة لا يهم ان صديقتي أصبحن أمهات لا يهم خوفي من فقدان أمي المهم سعيدة ووصلت لمرحلة الراحة النفسية فعلا
اذن هذا هو الفرض الفحائي ولا داعي للغش انا اراقبكم
تفضلوا الفرض يبظأ بدخول كل عضو لموضوعي
القلم الإفتراصي لكم تحية عطرة مني لكم جميعا وصحا شريبتكم
تغيبا لمدة ولكن تحضيرا لفرض فجائي .....
فرض فجائي .....جاهزون ؟
اعزائي أعضاء اللمة الكرام الفرض اليوم ليس عن الفيزياء ولا الكيمياء.....ولا عدد الحروف من الألف للياء ..... ولن يكون عن النحو و الإعراب ولا عن عدد الأحزاب ....لن يكون عن الجغرافيا ولا التاريخ ....ولا عن من صعد للمريخ ....لن يكون عن الرياضيات ...وتحديدا هي بالذات ....فمن منا وضع حسابا لحياته ونجح من منا صطر ورسم في دروس الرسم لحياته وإكتملت الصورة
فرضي الفجائي عنكم نعم .....من هو أكبر سنا. يخاطب نفسه وهو في ايام المتوسط الثانوي وهو اعزب او وانت عزباء ..سنوات مرت طفولة جميلة ومراهقة شقية وبلوغ ونضج واضح بين هاته المراحل هنا محطة لنتوقف عندها
عمركم الذي مضى ويمضي هل هو حضر للحظة الفرض الفجائي مع نفسه من كنت وكيف خططت وحلمت وأين انت اليوم .....
اذن في ردكم تكلموا مع انفسكم من أين بدأت رحلة وكيف هي اليوم
هذا هو فرضي الفجائي لكم
من كنتم وكيف أنتم اليوم وإلى أين تتوجهون لتفهمو موضوع يسوف أبدأ
انطلقت من فتاة صغيرة شقية البيت احلامها بسيطة قاضية او محامية صحفية كان ظائما لدي هدف ان اكون انسان مهم خاصة انني كنت ضعيفة بنية ومريضة لكن المل يقول بذكاء اكبر من سنها درست وتعلمت لحد ان مرضت ومشيت مسيرة مرض طويلة وطويلة جدا مازالت لليوم
من كنت فتاة بسيطة كيف انا إمرأة خسرت 22 سنة من حياتها اين انا محل ما إنطلقت لا اهداف لا حياة لا مستقبل شهيق زفير اكمل ايام كتبها الله لي مع شيء جميل جدا روحي التي لم أفقدها اضحك ابتسم احس نفسي فعلا مهمة جدا امام نفسي سعيدة بليليا سعيدة بنفسي لا يهم ما املك لا يهم اني مريضة لا يهم ان صديقتي أصبحن أمهات لا يهم خوفي من فقدان أمي المهم سعيدة ووصلت لمرحلة الراحة النفسية فعلا
اذن هذا هو الفرض الفحائي ولا داعي للغش انا اراقبكم
تفضلوا الفرض يبظأ بدخول كل عضو لموضوعي
القلم الإفتراصي لكم تحية عطرة مني لكم جميعا وصحا شريبتكم