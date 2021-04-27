فرض فحائي .....جهزوا أنفسكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تغيبا لمدة ولكن تحضيرا لفرض فجائي .....

فرض فجائي .....جاهزون ؟

اعزائي أعضاء اللمة الكرام الفرض اليوم ليس عن الفيزياء ولا الكيمياء.....ولا عدد الحروف من الألف للياء ..... ولن يكون عن النحو و الإعراب ولا عن عدد الأحزاب ....لن يكون عن الجغرافيا ولا التاريخ ....ولا عن من صعد للمريخ ....لن يكون عن الرياضيات ...وتحديدا هي بالذات ....فمن منا وضع حسابا لحياته ونجح من منا صطر ورسم في دروس الرسم لحياته وإكتملت الصورة





فرضي الفجائي عنكم نعم .....من هو أكبر سنا. يخاطب نفسه وهو في ايام المتوسط الثانوي وهو اعزب او وانت عزباء ..سنوات مرت طفولة جميلة ومراهقة شقية وبلوغ ونضج واضح بين هاته المراحل هنا محطة لنتوقف عندها