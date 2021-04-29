أبو وليد ......كونتر أم وليد ...

موضوع قيم سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي دمت مبدعة في سماء المنتدى

اصارحكم انا أجيد الطبخ كثيرا لاني من هواة المطبخ التي كان يهوني من الصغر طبخت مرة في البيت شربة فريك اعجبتهم كثيرا بالإضافة طيب ليهم مرقة مع بطاطا نفس الشيء لكن كانت ناقصة شوية هذه قصتي مع الطبخ ممكن ندي منصب ابو وليد