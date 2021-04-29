أبو وليد ......كونتر أم وليد ...

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
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السلام عليكم
يااااو العافية وصحا فطوىكم وسحوركم وعيدكم وقت ما طلعولي موضوع وقريتوه اسبدي خير ومزية 🙄

اليوم نحتاجكم ڨاع هنا اليوم ما تفراش ...ابو وليد المنتدى كونتر أم وليد .....
باينة ركن طبخ سيركولاسيو راهي فيه فرمضان برك وورا عيد يتكسرو الصباعتين🙄🙄😜

حابة نعرف ابو وليد المنتدى واش يعرف يطيب والا ياكل برك ...كيما تعرفو الراجل دخل نيفو فأمور نسا هذو محاجب هذا مطلوع وفطبر ويبيعو ويطيبو خير من نسا 🥴🥴🥴...لالا غير ما تفرحوش هذي ڨاع مكاش منها 🥴🙄🥴🙄

بون اعضاء اللمة نبداو بآكلي البشر @الامين محمد .....طيب والا تاكل والا تنڨرش فرمضان ...اسيدي تحرك طيب اخترعنا اكلة بصح دير نواظرك احنا ماراناش فيران تجارب 🐁🐁🐁

نروحو للسي @sami44 ..... الراجل اللي خدام برا ولايتو الظروف تخليه يطيب مرات كور ومد الأعور ومن لعد خلطها وجلطها وجالها فااسبكة يتعلم الحفاف فراس ليتامى مع هو شاف ماصو مساكن منوفرية ياكلو ويسكتو قالك مرة وكلهم البغلي مغرف مغرف كالطمينة ..هههه مهاراتك السي ناصر وهل تنافش ام وليد منزلك والة تقدر تعاون فرمضان اشهر طبق طيبتو

عندنا @جليلوس ....... ونظمنلكم جليل من محال بطيب ياكل بىك مي حاجة فيه ملبحة ما يتشرطش وما يبغيش يغبن الأم والا الأخت مسالم ويساعف وحنين ...ابا جليلوس ريسكي ونافس ام وليد فيها دراهم يا جدك

خونا @إلياس .....من كثرت تنت كالم فبالي راك مركب سيروم لا طيب لا تاكل عايش برحمة ربي 😜😜......خبرنا اءا مرة طيلت شاركت فالمطبخ مديت رايك اسيدي اضعف ايمان زدت الملح للفريك


ابو ولبد المنتدى نشوف فبهم فركن ااطبخ رجعو يهتمو بالماكلة وطياب والوصفات .....امهات وليد وين راكم ما تحشمونيش نسوان المنتدى
احكونا مواقف على أزواجكم

الموضوع ليكم نشوفو شكون ابو وليد والا أم وليد


الهدف من موضوع .....مش المهم شعال تاكل وشعال من طبق تشوفو . الاهم لقيت نعمة غيرك ما لقاهاش ..مش عيب تعاون أمك أو مرتك أو أختك او حتى طيب لوحدة منهم مريضة هذي قمة الرجولة ماراح تنقص من قبمتك
مش عيب تقول أنا نطيب ونعاون واذا جاتك عيب
نقولك قول غير كلمة يعطيك صحة تكفي وخبي تعليقك مالحة والا سامطة والا ما عجبتنيش لورا الفطور وعلق بتهذيب ..تعب الأم وزوجة والأخت هذا ڨاع علجالك نتمنى تراعو هذا التعب وشكرا لكم






 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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موضوع قيم سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي دمت مبدعة في سماء المنتدى
اصارحكم انا أجيد الطبخ كثيرا لاني من هواة المطبخ التي كان يهوني من الصغر طبخت مرة في البيت شربة فريك اعجبتهم كثيرا بالإضافة طيب ليهم مرقة مع بطاطا نفس الشيء لكن كانت ناقصة شوية هذه قصتي مع الطبخ ممكن ندي منصب ابو وليد
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,147
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
موضوع قيم سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي دمت مبدعة في سماء المنتدى
اصارحكم انا أجيد الطبخ كثيرا لاني من هواة المطبخ التي كان يهوني من الصغر طبخت مرة في البيت شربة فريك اعجبتهم كثيرا بالإضافة طيب ليهم مرقة مع بطاطا نفس الشيء لكن كانت ناقصة شوية هذه قصتي مع الطبخ ممكن ندي منصب ابو وليد
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السلام عليكم
لا شيء من قيمتك بارك الله فيك
هذا هو الاعتراف االي يبغيه ڨلبي انو راجل عادي يدخل يتعلم لأنو ممكن ظروف تتحتم ااأم أو زوجة مريضتان لازم يسلك راسو وكاين رجال يطيبو كالنسا مش نحكي عالطباخين متخصصين لالا هواية برك يتعلمها
معليش مرقة مرة ناقصة مرة وسط حد تجيبها مهم تتكل وتنقص اعباء عالعائلة كريمة لوقت الحاجة
ربي يحفظك وجزاد الله كل خير نشوفو مع الاخوة ومخيرو ابو وليد المنتدى
شكرا لك بوركت
 
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