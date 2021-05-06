المدارس الأدبية == هام لأصحاب البكالوريا ==

المدارس الأدبية ​

المدرسة الاتباعية الإحيائية (الكلاسيكية)

أـ نشأتها:

ب ـ العوامل التيساعدت على ظهورها :

ج ـ مقومات المدرسة وخصائصها الفنية:

المدرسة الإبداعية (الرومانسية)

عوامل نشأتها في الأدب العربي:

روادها:

خصائصها الفنية:

مدرسة أدب المهجر (الرابطة القلمية)

مفهوم أدب المهجر ونشأته:

من أبرز شعرائهم وكتابهم:

ـ خصائص أدب المهجر:

أ ـ من حيث المضمون:

ب ـ من حيث الشكل:

خصائص الأدب في عصر الضعف :

الالتزام :

ثانيا ظاهرة الالزام :

الصنعة اللفظية

* مميزات أسلوب صلاح عبد الصبور:

*الوحدة العضوية :

*وحدة العاطفة :

*الوحدة الموضوعية :

*النزعة الاجتماعية :

*النزعة السياسية :

*النزعة الدينية:

*النزعة الفلسفية التأملية :

*النزعة القومية :

*النزعة الإنسانية :

مدرسة الشعر الجديد(شعر التفعيلة)

أـ نشأتها وأعلامها:

أبرز أعلامها:

ب- عوامل ظهور هذه المدرسة:

خصائصها و ملامحها الفنية:

أ.من حيث المضمون:

ب.من حيث الشكل:

الاهتمام بالصورة الشعرية والخيال

الشعر في عهد المماليك:

حركة التأليف في عهد المماليك :

الشعر مفهومه وغايته :

أ ـ الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية:

أولاً: ما الوحدة العضوية؟

ثانياً: من هم روّاد الدعوة إلى الوحدة العضوية وتجسيدها في الشعر؟

ثالثاً: هل تعتبر الوحدة العضوية بمثابة عنوان للتجديد في القصيدة العربية الحديثة؟

رابعاً: ما المقصود بوحدة الموضوع؟

خامساً: هل ترتبط الوحدة العضوية بالموضوعية؟