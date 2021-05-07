|[ كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته لَيــلةِ الــقَـــدْرِ ]

Ma$Ter
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❍ فضيلة الشيخ العلامة/محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى :
*❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَال ُ:
كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه الليالي المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم ؟
*❪✵❫ الجَــ↶ـــوَاب ُ:
ذلك أمرٌ وُجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر؛ لأن الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلاً على عبادة الله عز وجل، وعلى ذكره والصلاة له ، فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون!! لا يعتادونه في سائر أوقاتهم !
فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه ؛ بأن صاحبه يرى ليلة القدر .
والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالاً ينبئ عن إمكان شعور الإنسان برؤيته لليلة القدر، حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها : ( يا رسول الله! إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) ففي هذا الحديث فائدتان :
الفائدة الأولى : أن المسلم يمكن أن يشعر شعوراً ذاتياً شخصياً بملاقاته لليلة القدر.
والفائدة الثانية : أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء : ( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) .
وقد جاء - بهذه المناسبة - في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة: أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو: العفو والعافية في الدنيا والآخرة .
نعم. هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية ، لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كلُّ من يرى ويعلم ليلة القدر، لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، كأن تكون -مثلاً- الليلة ليست بقارة ولا حارة ، فهي معتدلة ، ليست باردة ولا هي حارة ، فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بالجو الطبيعي في البلدة ، كذلك هناك علامة لكن هي بعد فوات وقت ليلة القدر ، تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس ، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالطست - كالقمر - ليس له شعاع ، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر، وقد رُئي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر .
المهم بالنسبة للشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر ؛ لأن هذه الظواهر هي عامة ! يعني هذه طبيعة الجو ، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك الجو في رؤية ليلة القدر ، يعني في أن يكون في الصفاء النفسي في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة ، بحيث أنَّ الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وفضله، فيلهمه ويؤيده بما سبق وبغيره .
فالعلامات المادية هي علامات لا تدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر ، وهذا أمر وضح ، ولكن الناحية التي يجدها الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي ، والشعور برؤيته لليلة القدر ، وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع ، هذه هي الناحية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها ؛ لعل الله عز وجل أن يتفضل بها علينا .
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