مهم للغاية علينا مساعدة اخواننا

PRENNSEE89521
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https://www.youtube.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%ADبسم الله الرحمان الرحيم
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح
تحت شعار #نحن_مع_فلسطين_ظالمة_او_مظلومة
مثل ما كلنا نعرف معظم العرب والمسلمين شاركوا بحملة # BLM و حفظ الأرانب وما أنكر ضرورية ذا الشيء بس كمان نفس الموقف يلي تعرض له جورج تعرض له الفلسطينيين لذلك أرجو منكم تقرأوا الوصف
لے يلي ما يعرف وش صاير ذا توضيح للقصة ما هـي قصة تهجير حي الشيخ جراح؟ يواجه أهالي حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة للقدس منذ أكثر من 40 عاماً مخططاً إسرائيلياً لتهجيرهم من بيوتهم وبناء مستوطنة فوق أراضيهم. يقع الحي شمال البلدة القديمة والمسجد الاقصى المباركة في منطقة استراتيجية ومهمة افضل وسط القدس عن احيائها الشمالية. أهل الحي وسكانه هم من العائلات التي هجرت من مدنها وقراها في نكبة عام 1948 بدأت قصة هذا الحي عام 1956 ، عندما اتفقت الحكومة الأردنية مع الأونروا على إسكان 28 عائلة فلسطينية من لاجئي النكبة، فوق أرض تسمى "كرم الجاعوني" في الشيخ جراح وفق الاتفاقية، وبعد 3 سنوات من الإقامة في بيوتهم الجديدة، تسجل ملكية البيوت والأرض بأسماء العائلات في الطابو الأردني، لكن ذلك لم يحصل أبدا! بعد احتلال القدس عام 1967 مباشرة، استولى الاحتلال على منزل عائلة الشنطي في الحي دون أي قرار من المحاكم، إذ كانت العائلة خارج القدس وقت الحرب. منذ عام 1972 ، بدأت الجمعيات الاستيطانية بتقديم طلبات للمحاكم الإسرائيلية لإخلاء بقية الأهالي من بيوتهم بادعاء ملكيتها لقطعة الأرض التي يسكنون فوقها (حوالي 18 دونما). منذ ذلك العام توالت جلسات المحاكم الإسرائيلية، والتي ظهر فيها بشكل واضح التواطؤ مع الجمعيات الاستيطانية، إذ رفض القضاة النظر في طلبات السكان الفلسطينيين لإثبات الملكية. في العام 2008 ، هجرت عائلة أم كامل الكرد من منزلها، وفي العام 2009 ، هجرت عائلتا الغاوي وحنون، وفقدت عائلة نبيل الكرد نصف منزلها. واليوم تستوطن في المنازل عائلات مستوطنين. مطلع عام 2021 ، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً جديداً يمهل 4 عائلات من الحي حتى مايو القادم لإخلاء منازلهم، و 3 عائلات أخرى حتى أغسطس القادم. تخطط سلطات الاحتلال لبناء 200 وحدة استيطانية فوق أراضي وبيوت أهالي الشيخ جراح. يخدم هذا المخطط رؤية الاحتلال في تطويق البلدة القديمة للقدس بامتداد جغرافي استيطاني، وخنق الأحياء الفلسطينية وقطع تواصله. يشهد الحي اليوم هجمة احتلالية ووقفة مقدسية، حيث يرابط الشبان المقدسيون في الحي في محاولة لحماية بيوته رغم القمع والاعتقال المستمر. نشركم وتفاعلكم مهم جداً لدعم القضية..
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح
#savesheikhjarrah
وانستغرام وفيسبوك وتويتر يحذفون الهاشتاقات والستوريات والفيديوهات عن الشيء يلي صاير لذلك أطلق بعض الفلسطينيين والعرب حملة وهـي تقييم التطبيقات المذكورة بالأعلى نجمة واحدة وكتابة تعليق #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح سواء كان من اب ستور أو بلاي ستور ساهموا بنشر الفيديو لتوعية الناس عن الشيء يلي يصير بفلسطين
اذن ما رئيكم
علينا النشر لاجل التوعية
اذن اللهم اني بلغت