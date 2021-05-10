آية ✵ و عبرة 26 و 27

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
من عآلمي
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أنثى














الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين




















اهلا و سهلا بكم معنا في رحاب هذه الايات

و العبرة منها تابعونا

الاية 26

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الاية 27

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أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من القائمين والتائبين والمقبولين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 
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