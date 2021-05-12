تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 779
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
الى كل الزملاء والزميلات في المنتدى :
العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. ،
كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. ،
أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.،
أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً،
تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الاعمال.
العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. ،
كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. ،
أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.،
أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً،
تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الاعمال.