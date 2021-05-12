تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الى كل الزملاء والزميلات في المنتدى :

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. ،

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. ،

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.،

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً،

تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الاعمال.