تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
779
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الى كل الزملاء والزميلات في المنتدى :
العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. ،
كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. ،
أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.،
أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً،
تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الاعمال.
 
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