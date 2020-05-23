عيدكم مبارك احبتي

ALIGSM

ALIGSM

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
العلمة
الجنس
ذكر
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العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد. كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
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أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا. أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك. هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم. تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم. أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير،
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عيد فطر سعيد. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات. أنا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي. رمضان راحل والعيد داخل فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.
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