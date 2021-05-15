جراحة الليزك

القرنية هي جزء من العين يساعد على تركيز الضوء لخلق صورة على شبكية العين، إنه يعمل بنفس الطريقة التي تركز بها عدسة الكاميرا الضوء لإنشاء صورة على الفيلم. يُعرف أيضًا انحناء الضوء وتركيزه بالانكسار. عادة ما يكون شكل القرنية والعين غير مثالي والصورة على الشبكية خارج نطاق التركيز (غير واضحة) أو مشوهة، تسمى هذه العيوب في قوة التركيز للعين بالأخطاء الانكسارية.هناك ثلاثة أنواع أساسية من الأخطاء الانكسارية: قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم. يعاني الأشخاص المصابون بقصر النظر أو قصر النظر من صعوبة أكبر في رؤية الأشياء البعيدة بوضوح مثل الأشياء القريبة. الأشخاص الذين يعانون من طول النظر ، أو طول النظر ، يجدون صعوبة أكبر في رؤية الأشياء القريبة بوضوح مثل الأشياء البعيدة. اللابؤرية (اللابؤرية) هي تشويه للصورة على الشبكية ناتج عن مخالفات في القرنية أو عدسة العين. من الشائع الجمع بين قصر النظر واللابؤرية أو طول النظر والاستجماتيزم. النظارات أو العدسات اللاصقة مصممة لتعويض عيوب العين. تسمى الإجراءات الجراحية التي تهدف إلى تحسين قوة التركيز للعين الجراحة الانكسارية.في جراحة، فإن إزالة نسيج القرنية بدقة ومنضبطة بواسطة ليزر خاص يعيد تشكيل القرنية ويغير قوتها البؤرية.أنواع أخرى من الجراحة الانكساريةاستئصال القرنية الشعاعي أو استئصال القرنية الشعاعي أو استئصال القرنية الانكساري الضوئي أو PRK هي جراحات انكسارية أخرى تستخدم لإعادة تشكيل القرنية. في RK ، يتم استخدام سكين حاد جدًا لقطع الشقوق في القرنية وتغيير شكلها. كان PRK أول إجراء جراحي تم تطويره لإعادة تشكيل القرنية ، عن طريق النحت باستخدام الليزر. في وقت لاحق ، تم تطوير الليزك. يتم استخدام نفس نوع الليزر في LASIK و PRK. غالبًا ما يتم استخدام نفس الليزر بالضبط في نوعي الجراحة. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين العمليتين في الطريقة التي يتم بها كشف السدى ، الطبقة الوسطى من القرنية ، قبل تبخيرها بالليزر. في PRK ، يتم كشط الطبقة العليا من القرنية ، والتي تسمى الظهارة ، لكشف الطبقة اللحمية تحتها. في الليزك ، يتم قطع السديلة في الطبقة اللحمية ويتم ثني السديلة للخلف.نوع آخر من الجراحة الانكسارية هو رأب القرنية الحراري حيث يتم استخدام الحرارة لإعادة تشكيل القرنية. يمكن أن يكون مصدر الحرارة هو، ولكنه نوع مختلف من الليزر المستخدم في LASIK و PRK. تشتمل أجهزة الانكسار الأخرى على مقاطع حلقات القرنية التي يتم إدخالها في السدى والعدسات اللاصقة الخاصة التي تعيد تشكيل القرنية مؤقتًا (طب العظام).