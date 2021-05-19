نحن الأن في عصر الذكاء الاصطناعي (AI). حيت في عالم التسويق الرقمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة بين التحليلات وكيفية استخدام الاستراتيجيات وتنفيذها. يمكن أن يكون تصورك لمستقبل الذكاء الاصطناعي مخيفًا أو جميلًا. في هدا المقال سيتم شرح موقع Ai Marketing
1. شرح موقع Ai Marketing
شركة AI Marketing هو نشاط تجاري لاسترداد النقود والإعلان عبر الإنترنت و ربح المال عن طريق تمويل روبوت marketbot. الذي تم إنشاؤه في ماي 2017 من قبل شركة Wexford Alliance Limited. مسجلة برقم 2531493 و مقرها في صين بهونغ كونغ.
حيث تسمح لك الشركة بالاستثمار في الإعلانات و ربح المال متوسط ما بين 25٪ و 35٪ من تمويلك.
توفر لجميع الأشخاص كيف ما كانت الاعمار فرصه لربح 35 بالمئه من الاسترداد النقدي و بدون تعقيدات او بذل جهد. تعمل بكل الارتياح من خلال الروبو الخاص بك او ما يسمى MarketBot حيث سيقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقده مع شركة Ai Marketing و تعمل بنظام الإسترداد النقدي Cashback. حيث يقوم MarketBot بتحليل الاسواق وتحليل كل بلد وسوقه وكل بلد واعياده فيوفر حسب البلد أو المنطقة إشهارات منتجات معينة منتجات حسب بحث السكان علىالأنترنت في تلك المنطقة وحسب الحال وبافضل الاسعار وباسترداد نقدي جيد جدا بحيث يعني جهد محدود و يمكنه ان يقوم بالكثير من العمليات في الثانيه ويعمل 24 ساعه على 24 ساعة.
كل من ينضم إلى مشروع التسويق بالذكاء الاصطناعي يعجب بالعمل الذي يقوم به الروبوت من الإعلان إلى الأعمال التجارية الكبيرة والتي تترجم إلى مكافآت استرداد نقدي كل يوم وما يجعلنا أكثر إعجابًا بهذا المفهوم الرائع هو أنه كلما زاد رأس المال ، زاد المبلغ. المبيعات معه مما يزيد أرباحنا من المزيد من الاسترداد النقدي.
2. تسجيل في شركة Ai Marketing
توجد طريقة سهلة للتسجيل في موقع Ai Marketing تمكنك أيضًا من تحصيل 50 دولارًا من الربو من خلال هذا الرابط
بعد 48 ساعة ، يعمل الروبوت.
المرحلة الاولى
رابط التسجيل https://ai.marketing/en
المرحلة التانية
اضغط على الرابط التسجيل تم ستاخدك الى الصفجة كما هو مبين في الصورة تم اتبع مراحل التسجيل.
بعد التسجيل ستتفعل قسيمة 50 دولار و بعد يومين يصبح MarketBot الخاص بك يشتغل و يبدأ في عمليات الإشهار لعدة منتجات إعتمادا على الذكاء الإصطناعي و كل عملية بيع تتم من خلالل هذه الإشهارات تربح منها عمولة تسمى CashBack
أنت تستثمر في الموقع و تمول ميزانية MarketBot الخاص بك و هو يسوق للمنتوجات من خلال الإشهار.
كل شركة لها نسبة CashBack خاصة بها
و موقع Ai Marketing يتعامل مع أكثر من 20.000 شركة حول العالم.
هذا إثبات سحب من أحد الأخوة على اليوتيوب
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
وإن هناك أـي إستفسار مرحبا بكم
1. شرح موقع Ai Marketing
شركة AI Marketing هو نشاط تجاري لاسترداد النقود والإعلان عبر الإنترنت و ربح المال عن طريق تمويل روبوت marketbot. الذي تم إنشاؤه في ماي 2017 من قبل شركة Wexford Alliance Limited. مسجلة برقم 2531493 و مقرها في صين بهونغ كونغ.
حيث تسمح لك الشركة بالاستثمار في الإعلانات و ربح المال متوسط ما بين 25٪ و 35٪ من تمويلك.
توفر لجميع الأشخاص كيف ما كانت الاعمار فرصه لربح 35 بالمئه من الاسترداد النقدي و بدون تعقيدات او بذل جهد. تعمل بكل الارتياح من خلال الروبو الخاص بك او ما يسمى MarketBot حيث سيقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقده مع شركة Ai Marketing و تعمل بنظام الإسترداد النقدي Cashback. حيث يقوم MarketBot بتحليل الاسواق وتحليل كل بلد وسوقه وكل بلد واعياده فيوفر حسب البلد أو المنطقة إشهارات منتجات معينة منتجات حسب بحث السكان علىالأنترنت في تلك المنطقة وحسب الحال وبافضل الاسعار وباسترداد نقدي جيد جدا بحيث يعني جهد محدود و يمكنه ان يقوم بالكثير من العمليات في الثانيه ويعمل 24 ساعه على 24 ساعة.
كل من ينضم إلى مشروع التسويق بالذكاء الاصطناعي يعجب بالعمل الذي يقوم به الروبوت من الإعلان إلى الأعمال التجارية الكبيرة والتي تترجم إلى مكافآت استرداد نقدي كل يوم وما يجعلنا أكثر إعجابًا بهذا المفهوم الرائع هو أنه كلما زاد رأس المال ، زاد المبلغ. المبيعات معه مما يزيد أرباحنا من المزيد من الاسترداد النقدي.
2. تسجيل في شركة Ai Marketing
توجد طريقة سهلة للتسجيل في موقع Ai Marketing تمكنك أيضًا من تحصيل 50 دولارًا من الربو من خلال هذا الرابط
بعد 48 ساعة ، يعمل الروبوت.
المرحلة الاولى
رابط التسجيل https://ai.marketing/en
المرحلة التانية
اضغط على الرابط التسجيل تم ستاخدك الى الصفجة كما هو مبين في الصورة تم اتبع مراحل التسجيل.
بعد التسجيل ستتفعل قسيمة 50 دولار و بعد يومين يصبح MarketBot الخاص بك يشتغل و يبدأ في عمليات الإشهار لعدة منتجات إعتمادا على الذكاء الإصطناعي و كل عملية بيع تتم من خلالل هذه الإشهارات تربح منها عمولة تسمى CashBack
أنت تستثمر في الموقع و تمول ميزانية MarketBot الخاص بك و هو يسوق للمنتوجات من خلال الإشهار.
كل شركة لها نسبة CashBack خاصة بها
و موقع Ai Marketing يتعامل مع أكثر من 20.000 شركة حول العالم.
هذا إثبات سحب من أحد الأخوة على اليوتيوب
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
وإن هناك أـي إستفسار مرحبا بكم
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