aymenabd
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بالنسبة لي شخصيا أقوم ببعض المهمات على الموقع Toloka Yandek كنت قد شرحته في موضوع أخر هذا رابطه شرح موقع Toloka Yandex و كيفية الربح منه
و من هذه المهمات أربح المال و أحوله لحسابي في AI Marketing
سأشرح كيف أحول الأموال من موقع المهمات Toloka Yandex إلى موقع Ai Marketing الذي شرحته أيضا في موضوع أخر هذا رابطه شرح موقع ai marketing
1- سجل في موقع Toloka Yandex من هنا https://toloka.yandex.com/fr حاول إتمام المهمات المتاحة حتى تصل مبلغ تقريبا أكثر من 13 أو 14 دولارا
2- إعمل حساب في Skrill من هنا https://account.skrill.com/wallet التسجيل سهل و لا يتطلب أي شيء, الأموال التي ربحتها من Toloka Yandex ستحولها إلى محفظتك في Skrill. لمزيد الإيضاحات شاهد موضوعي عن Toloka هذا رابطه شرح موقع Toloka Yandex و كيفية الربح منه
3- بعد ذلك قم بإنشاء حساب على Airtm من هنا https://app.airtm.com/home سنستعمله أولا لنقل الأموال من حساب Skrill إالى حساب Payeer و في مرحلة أخرى عند ربح اموال من موقع Ai Marketing حولها إلى حسابك في Payeer و من ثم إالى حسابك في Airtm حتى تتمكن من سحبها أخيرا في تونس. حيث أن Airtm فيه العديد من طرق أستخراج الأموال منها تحويل الأموال إلى أحد البنوك أو محفظة PayPal الخاصة بك أو عن طريق MoneyGram و يتعامل أيضا مع Western Union.
4- قم بإنشاء حساب في Payeur USD من هنا https://payeer.com/en
من خلال حسابك في Airtm ستحول الأموال التي ربحتها في موقع Toloka Yandex إالى حسابك في Skrill و من ثم إلى حسابك في Payeer
5- ستشحن MarketBot الخاص بك عن طريق Payeer. بعد فترة من الزمن حين تزداد أرباحك و تفوق 100 دولار ستجري أول سحب من Ai Marketing لأن سياسة الموقع تفرض أن اول سحب يجب أن يكون أكثر من 100 دولار. بعد أول سحب ستتمكن من سحب 10 دولار أو أكثر , و تسحبها إلى حسابك في Payeer.
يمكن أن تشتغل على موقع Toloka Yandek أو Remotasks هذا رابطه https://www.remotasks.com/ar أو موقع Clickworker هذا رابطه https://workplace.clickworker.com/en/clickworker حين تربح أموال من هذه المواقع يمكن أن تستثمرها في Ai Marketing كما يمكنك أن تستثمر أموالك و شحن MarketBot الخاص بك . و يعمل موقغ Ai Marketing على إبرام أتفقيات مع عدة بنوك حول العالم حتى يتم شحن MarketBot و سحب أموالك مباشرة من خلال حسابك البنكي.
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
و من هذه المهمات أربح المال و أحوله لحسابي في AI Marketing
سأشرح كيف أحول الأموال من موقع المهمات Toloka Yandex إلى موقع Ai Marketing الذي شرحته أيضا في موضوع أخر هذا رابطه شرح موقع ai marketing
1- سجل في موقع Toloka Yandex من هنا https://toloka.yandex.com/fr حاول إتمام المهمات المتاحة حتى تصل مبلغ تقريبا أكثر من 13 أو 14 دولارا
2- إعمل حساب في Skrill من هنا https://account.skrill.com/wallet التسجيل سهل و لا يتطلب أي شيء, الأموال التي ربحتها من Toloka Yandex ستحولها إلى محفظتك في Skrill. لمزيد الإيضاحات شاهد موضوعي عن Toloka هذا رابطه شرح موقع Toloka Yandex و كيفية الربح منه
3- بعد ذلك قم بإنشاء حساب على Airtm من هنا https://app.airtm.com/home سنستعمله أولا لنقل الأموال من حساب Skrill إالى حساب Payeer و في مرحلة أخرى عند ربح اموال من موقع Ai Marketing حولها إلى حسابك في Payeer و من ثم إالى حسابك في Airtm حتى تتمكن من سحبها أخيرا في تونس. حيث أن Airtm فيه العديد من طرق أستخراج الأموال منها تحويل الأموال إلى أحد البنوك أو محفظة PayPal الخاصة بك أو عن طريق MoneyGram و يتعامل أيضا مع Western Union.
4- قم بإنشاء حساب في Payeur USD من هنا https://payeer.com/en
من خلال حسابك في Airtm ستحول الأموال التي ربحتها في موقع Toloka Yandex إالى حسابك في Skrill و من ثم إلى حسابك في Payeer
5- ستشحن MarketBot الخاص بك عن طريق Payeer. بعد فترة من الزمن حين تزداد أرباحك و تفوق 100 دولار ستجري أول سحب من Ai Marketing لأن سياسة الموقع تفرض أن اول سحب يجب أن يكون أكثر من 100 دولار. بعد أول سحب ستتمكن من سحب 10 دولار أو أكثر , و تسحبها إلى حسابك في Payeer.
يمكن أن تشتغل على موقع Toloka Yandek أو Remotasks هذا رابطه https://www.remotasks.com/ar أو موقع Clickworker هذا رابطه https://workplace.clickworker.com/en/clickworker حين تربح أموال من هذه المواقع يمكن أن تستثمرها في Ai Marketing كما يمكنك أن تستثمر أموالك و شحن MarketBot الخاص بك . و يعمل موقغ Ai Marketing على إبرام أتفقيات مع عدة بنوك حول العالم حتى يتم شحن MarketBot و سحب أموالك مباشرة من خلال حسابك البنكي.
بالتوفيق للجميع إن شاء الله