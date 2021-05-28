✍️ مرض اخطر من الكورونا ⚠️

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
23
النقاط
3
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى



مرض اخطر من الكورونا ⚠

هذا المرض خطير جدا مرض الحقد و الغل و الغيرة و تشويه صورة الإنسان وسط المجتمع الي عايش فيه لماذا ‼ كي تفهم هذا كامل على جال غيرة تحير وين رانا و مع من عايشين مستوى غير في نازل تحير اذا كاين أشخاص يحبو يشرو هلاك الناس و العائلات غير من حقد و غيرة معمرة قلوبهم

●إذا كنت تعيش حياة الرفاهية و تمتلك أغلى السيارات.و رزقك ربي من أوسع أبوابو ..فسوف تجد الناس يتكلمون عنك بسوء و يقولون عنك عايش بالحرام و سراق مايستاهلش

● يجي نهار وين يحسدوك حتى على محبة الناس ليك حتى القش الي تلبسو و يكون قديم و نظيف يحسدوك عليه 😑 نعم نعم صديقي بكل بساطة لا يريدون الخير لأي شخص ما يحبو حتى واحد يفرج عليه ربي يحبوك تبقى في قاع البئر تبقى في ظلمة ترقد و تنوض حتى تموت 🤔 إذا رزقك ربي بعمل يقولو مايستاهلوش و جابو با الرشوة إذا رحت و خرجت من الولاية ياكلولك راسك بكلمة راهو مديون راهو مقولب ناس راهو هارب 🙄 خذها مني كلمة واحدة...طالما الناس يتكلمون عنك بسوء فإعلم أنك أفضل منهم

 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,513
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
و الله عندك الحق اخيتي
الحسد زمان بين الاطفال بسبب قلة عقلهم ثن تحول الى النسا
بسبب ضعفهن و الان تحول الى الرجال بسبب قلة دينهم
و الله المستعااان

اصبح كل حديث المجالس عبارة عن غل و حسد و تمنى زوال نعم الاخرين

ربي يصلح حالنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top