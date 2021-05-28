✍️ مرض اخطر من الكورونا ⚠️

مرض اخطر من الكوروناهذا المرض خطير جدا مرض الحقد و الغل و الغيرة و تشويه صورة الإنسان وسط المجتمع الي عايش فيه لماذاكي تفهم هذا كامل على جال غيرة تحير وين رانا و مع من عايشين مستوى غير في نازل تحير اذا كاين أشخاص يحبو يشرو هلاك الناس و العائلات غير من حقد و غيرة معمرة قلوبهم●إذا كنت تعيش حياة الرفاهية و تمتلك أغلى السيارات.و رزقك ربي من أوسع أبوابو ..فسوف تجد الناس يتكلمون عنك بسوء و يقولون عنك عايش بالحرام و سراق مايستاهلش● يجي نهار وين يحسدوك حتى على محبة الناس ليك حتى القش الي تلبسو و يكون قديم و نظيف يحسدوك عليهنعم نعم صديقي بكل بساطة لا يريدون الخير لأي شخص ما يحبو حتى واحد يفرج عليه ربي يحبوك تبقى في قاع البئر تبقى في ظلمة ترقد و تنوض حتى تموتإذا رزقك ربي بعمل يقولو مايستاهلوش و جابو با الرشوة إذا رحت و خرجت من الولاية ياكلولك راسك بكلمة راهو مديون راهو مقولب ناس راهو هاربخذها مني كلمة واحدة...طالما الناس يتكلمون عنك بسوء فإعلم أنك أفضل منهم