✍️ أهم المناطق السياحية في مدينة جيجل ✨🏖

الكهوف العجيبة



حديقة حيوانات جيجل



منبع المشاكي



المحمية الوطنية لبني بلعيد



المنار الكبير



عندما يأتي على مسامعك اسم مدينة جيجل لابُد أن يذهب ذهنك إلى ألوان الطبيعة الغنّاء، حيث تُعتبر من أهم المدن السياحية والساحلية لما تتمتع به من إطلالات على شواطئ البحر المتوسط، وتقع مدينة جيجل في الجهة الشرقية من الجزائر، وتتبع ولاية جيجل السياحية الزاهية.وقد حصلت مدينة جيجل على المرتبة الأولى كأفضل مدن الجزائر السياحية لما تتمتع به من مُقوّمات طبيعية ساحرة حيث تحتوي على مجموعة من الكهوف المُبهرة، سلاسل الجبال الشاهقة، الشواطئ الكريستالية، وغيرها الكثير، شاهد معنا مدينة جيجل بالصور الطبيعية المُبهرة عبر هذا التقرير.مدينة جيجل السياحية من أجمل المدن التي تستحق الزيارة لذلك وفرنا لكم اجمل المناطق السياحية في جيجل الجزائر :تعد من أجمل اماكن سياحية في جيجل حيث تشكلت هذه المغارة العجيبة بفعل عوامل التعرية التي كونتها الطبيعة، فهي منطقة طبيعة ساحرة تمتزج بها الكثير من ألوان الطبيعة في مكان واحد فتضم الجبل، البحر، الغابة، الوادي، والكهوف، وتتميز هذه المغارة بوجود جسر ضخم يزيد من جمالها ويقوم الزائرين بالمرور من أعلاه إلى الجهة المُقابلة، لذلك تعتبر من أروع المناطق السياحية في جيجل بالجزائر .واحدة من أروع المناطق السياحية بجيجل التي تمنح الزائرين جوًا من المرح والسعادة، ويستمتع بها جميع الفئات العمرية خاصةً الأطفال، فيوجد بها مجموعة متنوعة من الحيوانات المفترسة والأليفة والعديد من الطيور والزواحف البرية، ويستمتع الزائرين بإطعام الحيوانات بعض الخضراوات، كما يُمكن التقاط الصور التذكارية مع الحيوانات، لذلك تعتبر من أهدى المناطق السياحية في جيجل الجزائرية .عندما تشاهد هذا المنبع ستتعجب من قدرة الله عز وجل حيث يخرج هذا المنبع المائي من وسط الجبال، وتخرج منه المياه لمدة 10 دقائق ثم تتناقص شيئًا فشيئًا حتى يقف تدفقها تمامًا ثم تعود متدفقة بقوة مرة أخرى، فهذا المنبع من أغرب المعالم السياحية في جيجل ويقف أمامه الزائرين في دهشة وحيرة، وأُطلق عليه هذا الاسم بسبب مجيء الأشخاص إليه في قديم الزمان لتقديم الشكوى لذلك سُمي بمنبع المشاكي.تعد منطقة المنار الكبير من أحلى المناطق السياحية في جيجل حيث يأتي إليها العديد من الأشخاص لقضاء أقاتًا مُمتعة مُستمتعين بالمياه الفيروزية والهواء النقي، فهذا المنار يتبع إلى الديوان الوطني الجزائري للإشارات البحرية وتكمُن أهميته في إرشاد السُفن والبواخر إلى الطريق الصحيح وإرسال الإشارات المختلفة إلى الملاحة البحرية.