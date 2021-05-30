✍️ نصائح اب حكيم لابنه 📔

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
52
النقاط
3
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى






بعض نصائح اب حكيم لابنه :

1- ابتعد عن التدخين

2- اختر زوجتك بعناية لانها مسئولة عن ٩٠٪ من سعادتك أوتعاستك .

3- لا تشتري الأدوات الرخيصه

4- تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم انت

5- لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك

6- لا تثق في اي سياسي

7- لا تترك عملك قبل ان تؤمن غيره

8- عندما تستعير سيارة صديق املأ الوقود قبل اعادتها

9- لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميله من حياتك إنما وجد لراحتك لا لراحة المتصل

10-لا تدفع لأحد اجره قبل ان يتم عمله

11- لا تناقش امورك الماديه مع من يملك اكثر بكثير عنك او اقل بكثير عنك

12-احذر قبل اقراضك المال لأصدقائك فقد تخسر الاثنين

13-لا تسأل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك

14-عندما تريد شراء منزل تذكر ٣ أشياء هامه : الموقع الموقع الموقع

15- عندما تجد الوظيفة الملائمه لطموحك وأحلامك اقبل بها مهما كان الراتب فأن قمت بما يجب يأتي الراتب الذي تريد لاحقاً

16-لا تثق بذاكرتك ، اكتب كل شئ على الورق

17- ليكن عقابك ملائماً للفعل الذي اقترفه أطفالك

18- لا تقرض المال الا لمن تثق انه سوف يعيده دون ان تطالبه به

19-الجميع يحب المدح فلا تبخل به على احد

20- تذكر ان السعر المناسب ليس ماهو مكتوب على السلعه بل ما هو مناسب لميزانيتك

21- لا تتغاضى عن اي سلوك خاطئ من أطفالك فهم مسئوليتك

22- في الخلافات ، تذكر ما ان تفقد أخلاقك في التحدث والنقاش فقد فقدت حقوقك

23- انشر علمك ، وعلم الناس من حولك .. فهذه الطريقة الوحيدة للخلود

24- لا تفصح عن معلوماتك الشخصيه والمالية الا اذا كان من الضروره القيام بذلك

25- عندما تسمع مدحاً لصديق تعرفه ، اخبره بذلك

26- لا تتأخر في نومك ان كنت تحرص على يومك

27- لكي تحرج شخصاً اساء لك قم بعمل جيد مع اطفاله

28- تزوج مِن مَن هو في مستواك الاقتصادي والاجتماعي او اقل بقليل

29- اذا استعرت شيأ أكثر من مرتين فقم بشرائه

30- قف عندما يدخل شخصا اكبر منك الغرفة التي انت فيها

31- عندما يصمت الجميع خجلاً قم وعبر عن رأيك

32- امشي يومياً نصف ساعه

33- لتكن ساعتك مبكرة خمس دقائق عن الوقت الحقيقي

34-كن طبيعياً وابتعد عن التصنع

35- دع عنك النقاش في تفاهة الامور

36- اترك أثراً طيباً أينما حللت .

 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,961
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على المعلومات القيمة اختي جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
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