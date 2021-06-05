من أدب الحديث







عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال : « إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمع ، ولقد سمعته قبل أن يولد » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (352).



قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : "ومن الآداب الطيبة إذا حدَّثك المحدِّث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه بل تصغي إليه إصغاء من لايعرفه ولم يَمُرَّ عليه وتريه أنك استفدته منه، كما كان أَلِبَّاءُ الرجال يفعلونه ، وفيه من الفوائد: تنشيطُ المحَدِّث وإدخالُ السرور عليه وسلامتك من العجب بنفسك وسلامتك من سوء الأدب فإن منازعة المحَدِّث في حديثه من سوء الأدب". الرياض الناضرة (ص 281 ).



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله