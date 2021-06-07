بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من أسباب صلاح القلب:

إجتناب المعاصي:

كل معصية هي ضربة تضرب القلوب ،ونكتة سوداء ،تعطل مسيره وتشوه صورته الصافية البيضاء النقية، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في "الجواب الكافي" ،أن المعاصي تحرم القلب العلم لأن العلم نور وهذا النور تطفئه المعصية، وذكر أيضا أن المعاصي إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها. فكان من الغافلين، قال تعالى"

"كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون"

،قال بعض السلف ،هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ،أيضا المعاصي تضعف في القلب تعظيم الله جل وعلا، فإذا هانت المعصية على العبد ضعف مقام التعظيم، والتعظيم من أعمال القلوب التي ينبغي للإنسان أن يربي نفسه عليها ويربي أيضا غيره من أولاده و.. والمعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة.

اللهم اغفر لنا الذنوب.