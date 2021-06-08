اختتام فعاليات رمضان 2021

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,394
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نشكر كل من شاركنا بحضوره.. مواضيعه.. في الأقسام الرمضانية لهذه السنة..
كنتم جميعا نجوم لمعت في سماء المنتدى.
دمتم بخير ياأبناء اللمة وبناتها الاوفياء.

الأعضاء الذين قاموا بتنشيط المسابقات الرمضانية:

يتحصلون على وسام خاص بمنشط مسابقات اللمة الرمضانية:

@الامين محمد
@سكون الفجر
@sami44
@Rayhan
@جليلوس

الأعضاء المتفاعلون في رمضان:

@صانعة الابتسامة
@ذكريات
@عبدالرؤوف1
@سعد606
@Oussama.GF
@صمتي حكاية
@solama
@وحي القلم
@ناصر dz
@إلياس
@Ma$Ter
@طموحة
@الوهم
@اميرة المدائن
@ام أمينة
@جليلوس
@*amani*
@الطيب الجزائري84
PRENNSEE89521@
@سكون الفجر
@Rayhan
@sami44

يتحصلون على وسام:


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عقبال العام المقبل ان شاءالله.
 
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