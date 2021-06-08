اختتام فعاليات رمضان 2021

نشكر كل من شاركنا بحضوره.. مواضيعه.. في الأقسام الرمضانية لهذه السنة..كنتم جميعا نجوم لمعت في سماء المنتدى.دمتم بخير ياأبناء اللمة وبناتها الاوفياء.الأعضاء الذين قاموا بتنشيط المسابقات الرمضانية:يتحصلون على وسام خاص بمنشط مسابقات اللمة الرمضانية:الأعضاء المتفاعلون في رمضان:@صانعة الابتسامةPRENNSEE89521@يتحصلون على وسام:عقبال العام المقبل ان شاءالله.