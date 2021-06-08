اختتام فعاليات رمضان 2021

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,394
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نشكر كل من شاركنا بحضوره.. مواضيعه.. في الأقسام الرمضانية لهذه السنة..
كنتم جميعا نجوم لمعت في سماء المنتدى.
دمتم بخير ياأبناء اللمة وبناتها الاوفياء.
الأعضاء الذين قاموا بتنشيط المسابقات الرمضانية:
يتحصلون على وسام خاص بمنشط مسابقات اللمة الرمضانية:
@الامين محمد
@سكون الفجر
@sami44
@Rayhan
@جليلوس
الأعضاء المتفاعلون في رمضان:
@صانعة الابتسامة
@ذكريات
@عبدالرؤوف1
@سعد606
@Oussama.GF
@صمتي حكاية
@solama
@وحي القلم
@ناصر dz
@إلياس
@Ma$Ter
@طموحة
@الوهم
@اميرة المدائن
@ام أمينة
@جليلوس
@*amani*
@الطيب الجزائري84
PRENNSEE89521@
@سكون الفجر
@Rayhan
@sami44
يتحصلون على وسام:
عقبال العام المقبل ان شاءالله.