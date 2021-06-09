تكريم فائزي سلسة إكتشف الرقم السري

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,062
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة
ها نحن نضرب لكم موعدا لتكريم أذكياء اللمة و فائزي سلسة اكتشف الرقم السري بعد اعداد مشوقة و مليئة بالمنافسة
وعليه فإنكم تستحقون وســـــام فائز في سلسة اكتشف الرقم السري

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لكـــم انتم


@الامين محمدالعدد الاول

@صمتي حكايةالعدد الثاني

@جليلوس في عددين الثالث و الرابع

@Rayhan العدد الخامس

@Oussama.GF العدد السادس

@عبدالرؤوف1 العدد السابع


@وحي القلم العدد الثامن

@صانعة الإبتسامة العدد التاسع و الاخير

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نلتقي في مواسم قادمة و جديدة باذن الله.



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