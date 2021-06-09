تكريم فائزي سلسة إكتشف الرقم السري

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة

ها نحن نضرب لكم موعدا لتكريم أذكياء اللمة و فائزي سلسة اكتشف الرقم السري بعد اعداد مشوقة و مليئة بالمنافسة

وعليه فإنكم تستحقون وســـــام فائز في سلسة اكتشف الرقم السري

لكـــم انتم

@جليلوس في عددين الثالث و الرابع

@صانعة الإبتسامة العدد التاسع و الاخير

نلتقي في مواسم قادمة و جديدة باذن الله.