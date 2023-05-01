تكريم فائزي سلسلة إكتشف الرقم السري

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,698
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة
ها نحن نضرب لكم موعدا لتكريم أذكياء اللمة و فائزي سلسة اكتشف الرقم السري بعد اعداد مشوقة و مليئة بالمنافسة
وعليه فإنكم تستحقون وســـــام فائز في سلسة اكتشف الرقم السري

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لكـــم انتم


@الامين محمد فائز العدد الأول

@ريحـان فائزة في العدد الثاني

@Hakan فائز العدد الثالث

@dahman kz فائز العدد الرابع

@أم يوســـف فائزة في العدد الخامس

@أم يوســـف فائزة في العدد السادس

@أم يوســـف فائزة في العدد السابع





نلتقي في مواسم قادمة و جديدة باذن الله.






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