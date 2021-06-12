هل للعين أنواع؟



السؤال :

سماحة الشيخ حفظكم الله تقول السائلة:

هل للعين -أعني: الحسد- أنواع، بمعنى: أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة، وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟



الجواب:

العين حق مثل ما قال ﷺ: العين حق، ولو أن شيئًا سبق القضاء لسبقته العين قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيئًا يعجبه قد يصاب المعيون بشيء يضره، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، فهذا من أسباب الوقاية، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحًا ومساء ثلاث مرات، هذه من أسباب الوقاية، ويقول: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحًا ومساء، هذا من أسباب الوقاية.

والعين حق قد تصدر من الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة إنسان أو كثرة ماله، أو غير هذا؛ فيحصل له أن يعينه، نعم، يعني ينظره. نعم.

المقدم: حفظكم الله.



الشيخ ابن باز رحمه الله ​