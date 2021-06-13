هناك أولياء الأمور لا تعلم حتى الآن أن للطفل حق يكفله القانون والشرع وحق التربية ولا يعون أهمية ذلك على الإطلاق، فالطفل هو اللبنة الأولى لوجود شباب صالح في المستقبل.قالت إخصائية أسرية واجتماعية زينب بكر، إن الاهتمام بماهية الطفل من البداية من تربيته وتعليمه وصحته ونفسيته حتى يصبح إنسانا سويا ولتجنب المشاكل والسلوكيات التي يتعرض لها بسبب بالتقنية الحديثة وثورة المعلومات الحالية وحروب الجيل الرابع وكل الأشياء التي نحمي بها أولادنا وكيفية تربية الطفل بطريقة سليمة.وقدمت إخصائية تربوية 10 نصائح ذهبية في تربية الأبناء وهى:-لا تعودي أطفالك أن يشاهدوا التلفاز أو حتى الأيباد فور استيقاظهم أو قبل النوم وذلك لأن بؤرة عين أطفالك تكون متسعة جدًا بعد الاستيقاظ، والأشعة المباشرة قد تؤذيها.-اجلسي مع أطفالك قبل النوم بدقائق وضميهم وأخبريهم أنك تحبينهم ثم قبليهم وفكري لهم في فكرة تحمسهم للغد حتى يناموا متشوقين، ويستيقظوا نشطين.-اطلبي منهم ان يتوقفوا عن البكاء قبل أن تلبي طلباتهم ولاتعوديه أن البكاء وسيلة لنيل حاجتهم.-دلكي ظهر طفلك وقدميه برقة ونعومة فذلك يساعد على تهدئته ويساعد على الضم و يطيل فترة نومه كما يحسن من عادات النوم لديه وبالطبع ينشئ بينكما اتصال عاطفي مستمر.-الاحترام المتبادل بينك وبين زوجك يحسن من أخلاق أطفالك ويقوم سلوكهم.- قبل أن توقظي طفلك عليك أن تجلسي إلى جانبه دقيقتين و تقرأي له بصوتك آية الكرسي ثم المعوذات ثم أيقظيه بهدوووء.-اسمحي لطفلك أن ينام إلى جانبك مرة في الأسبوع أو في الإجازات حتى تعززي العلاقة الروحانية معهم وتبعدي عنهم أوهامهم حول علاقتك بزوجك ..- أكثري من استخدام الجمل التالية مع أبنائك : أنا فخورة بك .. أنت ولد رائع .. أنتِ ذكية و متفوقة .. هل يمكنني مساعدتك؟! ما رأيك في ...؟- أكثري من التسبيح بدلاً من الصراخ أمام طفلك.- استخدمي العبارات التي تحبب أبناؤك في الله مثل: "الله يرضى عنك، جزاك الله خيرًا، الله يرزقنا، أحبك الله".